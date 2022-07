The 69 Eyes: präsentieren düsteren Sommerhit ‚Call Me Snake‘

Nach 12 Studioalben und mehreren #1-Chartplatzierungen in Finnland denken The 69 Eyes nicht einmal daran, einen Gang herunterzuschalten und kündigten nicht nur kürzlich eine große Europatournee von Oktober bis Dezember 2022 an, sondern arbeiten auch an einem neuen Album, das Anfang 2023 das Licht der Welt erblicken wird. Doch bis dahin heißt es weiterrocken im Hause der Helsinki Vampires und heute präsentieren sie eine brandneue Single: Call Me Snake ist ein düsterer Sommerhit, der einen 80er-Gothic-Vibe mit Hard-Rock-Gitarren kombiniert. Hier treffen The Stooges auf die frühen Ministry und Horrorfilme der 90er-Jahre, und das Resultat ist ein Track voller überraschender Wendungen:

„Es ist 1997 in John Carpenters Sci-Fi-Klassiker Escape From New York und Kurt Russell als Snake Plissken rettet die Welt“, kommentiert Sänger Jyrki 69. „Das waren die thematischen Elemente für unseren neuen Sommerhit Call Me Snake und langsam wird es wieder Zeit, die Apokalypse abzuwenden!“

Falls euch die vorherige Single Drive bereits gefiel, haben die 69 Eyes eine kleine Überraschung für Sammler am Start: Am 16. September erscheint die streng limitierte Vinyl-EP mit drei brandneuen Tracks von diesem Jahr und einem Bonus-Livesong:

1. Drive

2. Call Me Snake

3. California

4. Two Horns Up (Live) – exklusiv auf Vinyl, nicht digital erhältlich

Hier könnt ihr die Vinyl EP vorbestellen: https://the69eyes.afr.link/EPDrivePR

Im Herbst wird die Band sich gemeinsam mit den Industrialpionieren Ministry und Horror-Rockern Wednesday 13 auf Tour begeben – seht sie bei einer der folgenden Shows oder bereits im Sommer auf den Festivals:

08.07.22 DE Rockharz – Ballenstedt

16.07.22 FI Kuissi Rock – Loimaa

20.07.22 FI Krapin Pajan kesäkonsetit – Tuusula

05.08.22 FI Amarillo – Kotka

20.08.22 FI Rock in the City – Pori

02.09.22 FI Tavastia – Helsinki

03.09.22 FI Rytmikorjaamo – Seinäjoki

11.09.22 UK HRH Goth Festival – Leeds

16.09.22 FI Basso Ravintola – Oulu

23.09.22 ES Shoko – Madrid

24.09.22 ES Salamandra – Barcelona

15.10.22 FI Kulttuurikuppila Brummi – Rauma

Ministry · Moral Hygiene Europe 2022

Special Guests:

The 69 Eyes

Wednesday 13

28.10.22 DE Dortmund – FZW

30.10.22 NL Tilburg – 013

31.10.22 DE Frankfurt – Batschkapp

02.11.22 UK London – o2 Shepherd’s Bush Empire

03.11.22 UK Glasgow – SWG3 TV Studio

04.11.22 IE Dublin – National Stadium

07.11.22 FR Paris – Elysée Montmartre

08.11.22 FR Rennes – Antipode

09.11.22 ES Bilbao – Santana 27

11.11.22 ES Madrid – But

12.11.22 ES Murcia – Gamma

13.11.22 ES Barcelona – Razzmatazz

14.11.22 FR Lyon – Transbordeur

16.11.22 CH Zürich – Komplex

17.11.22 DE München – Muffathalle

18.11.22 IT Milan – Fabrique

19.11.22 SL Ljubljana – Kino Šiška

21.11.22 HU Budapest – Barba Negra

22.11.22 CZ Prague – Forum Karlin

23.11.22 PL Warsaw – Progresja

24.11.22 DE Berlin – Huxleys

26.11.22 DE Hamburg – Gruenspan

27.11.22 DK Roskilde – Gimle

28.11.22 NO Oslo – Rockefeller

29.11.22 SE Stockholm – Fållan

01.12.22 FI Helsinki – Black Box

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarren

Timo Timo – Gitarren

Archzie – Bass

Jussi 69 – Schlagzeug

The 69 Eyes online:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes