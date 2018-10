The Bland – Each Bend I Pass

The Bland – Each Bend I Pass

“Entspannter Folk Rock aus Schweden!“

Artist: The Bland

Herkunft: Uppsala, Schweden

Album: Each Bend I Pass

Spiellänge: 49:53 Minuten

Genre: Folk Rock

Release: 28.09.2018

Label: BMG

Link: https://www.facebook.com/TheBlandBand

Bandmitglieder:

Axel

Anton

Linus

Simon

Johan

Linus

Tracklist:

Burning Water Shotgn Baby Just Kill Me Each Bend I Pass Roots Mighty Old One Annabel Lee Dance In The Flame Raised By Wolves Oh My Head Oh (Alternate Take) Head Oh

The Bland aus Schweden starten in Europa durch. Mit ihrem Folk Rock erobern sie mittlerweile auch die Ohren bei uns in der Republik und spielen bzw. spielten das neue Material von Each Bend I Pass live in den Clubs. Der Aufstieg wird schnell deutlich, wenn man verkünden kann, dass die sechs Musiker aus Uppsala beim Label BMG angekommen sind. In gut 50 Minuten verschmelzen sie Rockklänge und mischen liebevoll Folkelemente dazu. Typisch nordisch klingen sie jedoch nicht – viele ihre Einflüsse stammen aus Nordamerika und erzeugen gemeinsam mit den heimischen Prägungen einen spannenden wie lockeren Sound.

Über den Tellerrand muss man schon schauen wollen, ansonsten sind The Bland nicht zu empfehlen. Mein Kollege hat dieses direkt live getan und war schwer begeistert. Den Bericht vom Konzert am 04.10.2018 in der Kieler Hansa48 findet ihr direkt HIER! Weiter im Programm: Der Opener Burning Water ist wie alle Songs absolut radiotauglich. Kuschel Rock Stimmung wird vom leichten Folk Wind getragen. Die Stimme von Frontmann Axel Öberg legt sich sanft in die Ohrmuschel. Beim Tourunfall in Italien wären Axel Öberg und Anton Torstensson beinahe in einem Fluss ertrunken. Was für eine menschliche aber auch musikalische Tragödie. Zum Glück konnte der schlimmste Fall abgewendet werden – Gitarrist Anton Torstensson musste jedoch die Tour abbrechen. Each Bend I Pass darf zusammengefasst als bodenständig und verträumt auf den Punkt gebracht werden. Alle Faktoren passen und das Konzept einer ruhigen Folk Rock Platte mit Western Feeling geht auf. Gleiches gilt für die noch feinere Blues Note.

The Bland - Each Bend I Pass Fazit: Gar nicht mal übel, was The Bland dem Hörer bieten. Gut, das Genre hat ein relativ enges Korsett, wo man nur schlecht herauskommt. Das schaffen sie mit Each Bend I Pass auch nicht. Den Ansprüchen werden sie jedenfalls gerecht, auch wenn sie keinen eigenen Weg durch die Wälder Skandinaviens suchen. Gradlinig, ohne Experimente bleiben die sechs Künstler auf befestigten Straßen, die ohne Komplikationen und Abenteuer zum Ziel führen.



Anspieltipps: Each Bend I Pass und Roots Rene W. 7.2 2018-10-14 7.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare