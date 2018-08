The Crown: kündigen Mini-Tour im Dezember an

The Crown gehen im Dezember auf eine kleine Europatour und werden dabei unterstützt von Svart Crown, Bleeding Gods, Temnein und Bleeding Utopia! Unten könnt ihr die kompletten Termine sehen!

Marko Tervonen, Gitarrist, kommentiert: „Hallo Deutschland, Dänemark, Belgien und Schweiz! Im Dezember überrollen wir euch mit Cobra Speed Venom! Ihr wisst, wie selten wir in Europa spielen, also ist das die perfekte Gelegenheit am Wahnsinn teilzuhaben! Wir hoffen, euch auf den Shows zu sehen!“

The Crown

+ Svart Crown + Bleeding Gods + Temnein + Bleeding Utopia

10.12.18 DK – Aarhus – Voxhall

11.12.18 DE – Hamburg – Bambi Galore

12.12.18 DE – Erfurt – From Hell

13.12.18 DE – Mannheim – MS Connexion 14.12.18 CH – Sursee – Kulturwerk 118

15.12.18 BE – Chapelle-Lez-Herlaimont – Le Cercle

The Crown:

Johan Lindstrand – Vocals

Magnus Olsfelt – Bass

Marko Tervonen – Guitar

Robin Sorqvist – Lead guitar and backing vocals

Henrik Axelsson – Drums

