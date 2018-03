The Crown: landen mit ihrem neuen Album ‚Cobra Speed Venom‘ in den internationalen Charts

The Crown haben vorletzte Woche ihr neues Album Cobra Speed Venom via Metal Blade Records veröffentlicht und für ihre Mühen dürfen sie nun diverse Chartpositionen einsacken!

#34 Offizielle Deutsche Albumcharts

#99 Offizielle Schweizer Albumcharts

#26 Current Hard Music Albums (USA)

#41 Top New Artist Albums (USA)

#97 Record Label Independent Current Albums (USA)

#83 Top Hard Music Charts (Canada)

The Crown kommentieren den Erfolg wie folgt: „Tatsächlich? Wir haben Platz 34 in den deutschen Albumcharts erreicht? Die Top 100 in der Schweiz geentert? Unser roher, ungeschminkter, punkiger Death/Thrash Metal?? Es gibt wohl doch noch Hoffnung für die Menschheit! Oder vielleicht beweist das doch nur das Gegenteil 😉 A.M.A.Z.I.N.G!!“

Seht euch die Videos von Cobra Speed Venom an und bestellt euch eure Kopien hier.

Motivierter denn je, verbrachten The Crown das Jahr 2017 mit dem Songwriting von 13 Stücken. Daraufhin enterten sie das klassische Fredman Studio mit Fredrik Nordström und nahmen die neue Scheibe Cobra Speed Venom auf. Der Sound ist massiv, brutal und ein wahrer Paukenschlag. Extremes Tempo und Aggression vereinen sich mit Classic Metal und Rock, was einmal mehr beweist, dass The Crown keine Grenzen kennen. Die apokalyptischen Texte passen perfekt zur Musik, genauso wie das herausragende Artwork von Christian Sloan Hall.

Nach 27 Jahren ist die Band so heiß wie nie, ein zeitloses Kunstwerk zu schaffen – und gemeinsam mit Metal Blade Records stehen bei ihr die Zeichen auf Sturm.

The Crown live:

Apr. 13 – Dublin, Ireland – Voodoo Lounge

Apr. 14 – Leeds, UK – Wrath Fest

Apr. 15 – London, UK – The Underworld Camden

May 12 – Gothenburg, Sweden – Sticky Fingers

May 26 – Grangesberg, Sweden – Gamrocken

Oct. 6 – Hoogeveen, Netherlands – Graveland

The Crown Line-Up:

Johan Lindstrand – Vocals

Magnus Olsfelt – Bass

Marko Tervonen – Guitar

Robin Sorqvist – Lead guitar and backing vocals

Henrik Axelsson – Drums

http://www.thecrownofficial.com

https://www.facebook.com/thecrownofficial

https://twitter.com/thecrownsweden

https://www.youtube.com/user/thecrownsweden

