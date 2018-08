The Crown: Veröffentlichen Videoclip zu ‚In The Name Of Death‘

The Crown veröffentlichen einen Videoclip zu „In The Name Of Death“ von ihrem gefeierten aktuellen Album „Cobra Speed Venom„. Hier gibt’s den Clip zu sehen: youtube.com/watch?v=ScBxWpDTT2E

Die Band fügt folgendes hinzu: „Als Antwort auf dieses heiße Wetter, verpassen euch The Crown eine kühle Death Metal Abreibung – In The Name Of Death! Einen Song der euch automatisch mehr Bier trinken lässt!“

„Cobra Speed Venom“ wurde am 16. März 2018 veröffentlicht und konnte bis auf Platz 34 der Deutschen Albumcharts klettern! Die gemeinsam mit Fredrik Nordström im Studio Fredman produzierte Scheibe, ist eine der größten Überraschungen des Jahres – eine Rückkehr zur todesmetallischen Raserei und Finsternis in voller Pracht! Weitere Informationen gibt es hier: metalblade.com/thecrown

THE CROWN line-up:

Johan Lindstrand – Vocals

Magnus Olsfelt – Bass

Marko Tervonen – Guitar

Robin Sörqvist – Lead guitar and backing vocals

Henrik Axelsson – Drums

