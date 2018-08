THE DEAD DAISIES kommen nochmals nach Europa und beenden damit ihr Bühnenjahr 2018! Die Band freut sich sehr bekanntzugeben, dass sie 15 weitere Shows in Europa spielen werden. Die Tour beendet den Tour-Zyklus 2018 und endet mit zwei Headliner-Shows eine Woche vor Weihnachten mit dem Grande Finale in Frankfurt.

Ja wir wissen, dass wir gesagt haben, dass die Shows im Juli die letzten in Deutschland sein werden für 2018, aber die Resonanz unserer „Daisies Family“ hat uns ganz klar gezeigt, dass wir das Jahr dort live abschließen müssen.

The Daisies kündigen für jeden Tag der Tour ein spezielles 120 Minuten-Set an und als wäre das nicht schon genug, startet jeder Abend mit einem intimen “Daisyland” Acoustic Set bevor die Türen aufgehen für die ersten 50 Fans vor der Halle. Seht also zu, dass ihr zeitig da seid um alles mitzuerleben.

“We’re extremely excited to get back to our friends and fans in Europe to close out an AMAZING year, and our 2018 Burn It Down Tour! We’re also excited about finally getting back to Regensburg and Frankfurt Germany to feel that good old fashioned rock and roll enthusiasm once again!!!! We can’t thank you all enough for the love and support you’ve given us, so what better way to end the year, than being back again with you playing music!!!! See you in December….🤟 ”, sagt Sänger John Corabi. Und Gitarrist Doug Aldrich ergänzt: “Hi guys just wanted to say hi! We are super happy that we are returning to Europe in November/December! It’s an honour to rock and party with you! We’re going to be wrapping up the tour actually in Frankfurt and that’s gonna be an insane party :))

See you in the fall ROCKERS!!!”

THE DEAD DAISIES

WELCOME TO DAISYLAND

EU WINTER TOUR 2018

27. November – De Bosuil, Weert – NL

28. November – De Boerderij, Zoetermeer – NL

29. November – De Kreun, Kortrijk – BE

30. November – CCO, Lyon – FR

04. Dezember – LAV, Lisbon, PT

05. Dezember – Mon, Madrid, ES

06. Dezember – Salamandra 1, Barcelona – ES

07. Dezember – Le Moulin, Marseille – FR

08. Dezember – D’Agogna Phenomenon, Fontaneto – IT

10.Dezember – Revolver Club, Venice – IT

11. Dezember- Boogaloo, Zagreb – HR

12. Dezember – Barba Negra, Budapest – HU

13. Dezember – PPC, Graz – AT

15. Dezember- Eventhall, Regensburg – DE

16. Dezember – Batschkapp, Frankfurt – DE

Kommentare

Kommentare