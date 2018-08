Rivers Of Nihil: launchen neues Video zu ‚Where Owls Know My Name‘ via Apple Music

Rivers of Nihil haben heute ein Video zum Titeltrack ihres aktuellen Albums ‚Where Owls Know My Name‚ exklusiv via Apple Music gelauncht. Meldet euch bei Apple Music an, um den Clip (directed by David Brodsky / www.davidsbrodsky.com) zu sehen: itunes.apple.com/music-video/1420194930

Nichtabonnenten von Apple Music können sich hier für eine kostenlose Testphase anmelden: apple.com/apple-music/plans/

Diesen September/Oktober werden Rivers Of Nihil mit Revocation, Exhumed, und Yautja touren, direkt danach werden Rivers Of Nihil zusammen mit Archspire, Soreption und Labelmates Revocation nach Europa übersetzen, um den alten Kontinent im November und Dezember zu beehren.

Rivers of Nihil tour dates

w/ Revocation, Exhumed, Yautja

Sept. 17 – Baltimore, MD – Metro Gallery

Sept. 18 – Richmond, VA – Strange Matter

Sept. 19 – Atlanta, GA – Masquerade

Sept. 21 – Houston, TX – White Oak Music Hall

Sept. 22 – Austin, TX – Come & Take It Live

Sept. 23 – Ft. Worth, TX – Rail Club

Sept. 24 – Tulsa, OK – The Vanguard

Sept. 26 – Albuquerque, NM – Launchpad

Sept. 27 – Phoenix, AZ – Club Red

Sept. 28 – San Diego, CA – Brick By Brick

Sept. 29 – Los Angeles, CA – Union

Sept. 30 – Petaluma, CA – Phoenix Theatre

Oct. 1 – Sacramento, CA – Holy Diver

Oct. 3 – Vancouver, BC – Astoria*

Oct. 4 – Spokane, WA – The Pin

Oct. 5 – Seattle, WA – Highline

Oct. 6 – Portland, OR – Analog

Oct. 7 – Boise, ID – Shredder

Oct. 9 – Denver, CO – Bluebird Theater

Oct. 10 – Kansas City, MO – Riot Room

Oct. 11 – Minneapolis, MN – Amsterdam Bar & Grill

Oct. 12 – Chicago, IL – Reggies

Oct. 13 – Kent, OH – The Outpost

Oct. 14 – Detroit, MI – Loving Touch

Oct. 15 – Toronto, ON – Hard Luck*

Oct. 16 – Ottawa, ON – Mavericks*

Oct. 17 – Montreal, QC – Les Foufounes Electriques*

Oct. 18 – New York, NY – Le Poisson Rouge

Oct. 19 – Philadelphia, PA – Voltage Lounge

Oct. 20 – Boston, MA – Brighton Music Hall

*= No Exhumed

w/ Revocation, Archspire, Soreption

Nov. 28 – Berlin, Germany – Badehaus

Nov. 29 – Aarhus, Denmark – Voxhall

Nov. 30 – Hannover, Germany – Chez Heinz

Dec. 1 – Dresden, Germany – Puschkin

Dec. 2 – Poznan, Poland – U Bazyla

Dec. 3 – Brno, Czech Republic – Melodka

Dec. 4 – Vienna, Austria – Viper Room

Dec. 5 – Ljubljana, Slovenia – Orto Bar

Dec. 6 – Munchen, Germany – Backstage

Dec. 7 – Milano, Italy – Circolo Svolta

Dec. 8 – Aarau, Switzerland – Kiff

Dec. 9 – Marseille, France – Jas Rod

Dec. 10 – Barcelona, Spain – Razzmatazz 2

Dec. 11 – Madrid, Spain – Caracol

Dec. 12 – Porto, Portugal – Hard Club

Dec. 13 – Bilbao, Spain – Stage Live

Dec. 14 – Pau, France – l’Ampli

Dec. 15 – Paris, France – Petit Bain

Dec. 16 – London, UK – Underworld

Dec. 17 – Birmingham, UK – Mama Roux

Dec. 18 – Bristol, UK – The Fleece

Dec. 19 – Manchester, UK – Rebellion

Dec. 20 – Brussels, Belgium – Magasin 4

Dec. 21 – Nijmegen, Netherlands – Doornroosje

Dec. 22 – Essen, Germany – Turock

Rivers of Nihil line-up:

Jake Dieffenbach – Vocals

Brody Uttley – Guitar

Jon Topore – Guitar

Adam Biggs – Bass/Vocals

Jared Klein – Drums

Rivers of Nihil online:

https://www.facebook.com/riversofnihil

https://twitter.com/riversofnihil



https://www.youtube.com/user/Riversofnihilpa

