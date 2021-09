The Georgia Thunderbolts: veröffentlichen mit ‚Can I Get A Witness‘ einen neuen Song aus ihrem am 15.10. erscheinenden Album

Mit Can I Get A Witness veröffentlichen The Georgia Thunderbolts einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album Can We Get A Witness, welches am 15. Oktober über Mascot Records/Mascot Label Group veröffentlicht wird.

„Der Song steht für die Überwindung von Hindernissen im Leben“, erklärt Sänger TJ Lyle. „Jeder hat seine Höhen und Tiefen, aber es ist die Art und Weise, wie man durch die Widrigkeiten durchhält und gedeiht, die dein wahres Gesicht zeigt. Can I Get A Witness ist ein Statement an alle, die den Wunsch und den Glauben an sich und andere haben, erfolgreich zu sein.“

