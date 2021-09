Damnation Defaced: veröffentlichen ihre neue Single „Scorn“

Im 15. Jubiläumsjahr der norddeutschen Deather veröffentlichen Damnation Defaced mit Scorn die zweite Single vom kommenden Album They Brought Death To The Darkness.

„Scorn ist ein schön-fieser Hassbatzen und deutlich anders als die erste Single The Black Ark, außerdem haben es mal wieder ein paar deutsche Textpassagen in diesen Song geschafft.“ so Sänger Philipp Bischoff.

Passend dazu gibt es ein weiteres ansehnliches Video aus der Hand von Tobias Trettin, für den Sound war wie auf dem Vorgängeralbum The Devourer Gitarrist und Produzent Hannes Huke und Jakob Hansen verantwortlich.

Mehr zur Band, zur ersten Single The Black Ark und zum neuen Album They Brought Death To The Darkness könnt ihr hier nachlesen: