The Great Procession: haben ihr neues Album „To Another Sun“ am 05.06.2025 veröffentlicht

Die Post-Metal-Band The Great Procession meldet sich mit einem gewaltigen Statement zurück: Ihr zweites Album To Another Sun erschien am 05.06.2025 – und ist ab sofort im Stream auf YouTube verfügbar:

The Great Procession entstanden in dunklen Ecken, aus Chaos und Wut geboren. Ihre Musik ist roh, ungeschönt, durchzogen von schweren Rhythmen, düsteren Klanglandschaften und tiefschürfenden Texten. Ihr neues Werk To Another Sun ist mehr als ein Album – es ist ein Schrei. Eine Abrechnung. Eine Katharsis.

Zwischen Noise, Industrial, Hardcore und introspektiver Wut entfaltet sich eine Soundwelt, die nichts beschönigt und keinen Trost bietet. Hier wird nicht geglättet – hier werden die Risse hervorgehoben.