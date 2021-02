The Limit: veröffentlichen ihre neue Single „Kitty Gone“

Kitty Gone ist feinster Heavy Rock und ein weiterer inbrünstiger Song mit ordentlich Attitüde aus dem neuen Album Caveman Logic, das am 9. April erscheint. Mit von der Partie sind die Gast-Gitarristen Fabian Dee Dammers (Udo) und Paul Simmons (Bevis Frond). Gitarrist Sonny Vincent über Kitty Gone: “Sometimes all you are left with are the wounds and scars from being bitten, mauled and dragged around town by sweet little ‚Kitty‚.”

Lasst euch auffressen und ausspucken und schaut euch das irre Video (Regie: Kalle-Erik Kosonen) zu Kitty Gone hier an:

Bestehend aus Mitgliedern der legendären Punks The Stooges, der Doom Rock Erfinder Pentagram, der legendären NYC Punks Testors und der berühmten portugiesischen Metal Band Danwrider, brechen The Limit aus der Basis des Rock aus und liefern seelenvollen Rock and Roll.

Auf dem neuen Album Caveman Logic legt Bobby Liebling, seines Zeichens Sänger und Mastermind von Pentagram, eine der ersten Doom Rock Bands und eine Inspiration für Generationen von Rock Fans, eine großartige Performance hin und singt, als ginge es um sein Leben. Sonny Vincent, der mit seiner Band Testors zur schillernden Legende der frühen NYC Punkszene wurde und zuletzt mit Mitgliedern von The Velvet Underground auf Tour war, liefert von Gitarren getriebene Songs, deren schmutzige DNA sämtliche Markenzeichen bahnbrechender Rockgeschichte enthält. Das phänomenale Bassspiel von Jimmy Recca (ex The Stooges, Ron Asheton’s New Order) gibt dem Sound von The Limit eine intensive, lautsprecherzerstörende Weltklasse-Tiefe. Hugo Conim an der Rhythmusgitarre und Joao Pedro (beide Dawnrider) an den Drums komplettieren das LineUp, das durch eine organische Chemie, die gleichzeitig rau und ehrlich ist, überzeugt. Produziert wurde das Album von Sonny Vincent, außerdem sind die Gitarristen Fabian Dee Damners (Udo), Nils Finkeisen (Die Krups) und Paul Simmons (Bevis Frond) als Gäste zu hören.

Quelle: Sailor Entertainment