Die Post-Metal-Elite von The Ocean Collective präsentiert mit dem Video zu „Cambrian II: Eternal Recurrence“ das dritte Preview des neuen Albums „Phanerozoic I: Paläozoic„. Da The Ocean für ihre Mammut-Melodien bekannt sind, die von erdrückenden Höhepunkten bis hin zu herrlich komplizierten Interludes schwinden, passt das Video zu ihren prähistorischen, theatralischen Neigungen. Mit Make-up und handgeformten Masken verwandelt Regisseur Craig Murray den Sänger Loic Rossetti in eine kambrische Flechtenkreatur, hat die Formen der Band zu einer prähistorischen Felslandschaft verwoben und in stundelanger Kleinarbeit das Video Bild für Bild gefilmt. Was daraus resultiert, ist eine fast achtminütige epische Reise durch Raum und Zeit, die Kunst, Spezialeffekte, Wissenschaft und Gedankenschmelzenden Rock verbindet.

Regisseur Craig Murray: „Dies ist ein praktischer Effektfilm, der sich auf mehrere Einzelbildaufnahmen bezieht, um die Sequenzen zu kreuzen. Alles ist von Grund auf neu aufgebaut. Es gibt Animationen mit langer Belichtungszeit, Stopfrahmen, Miniaturen und cloud tanks. Wenn das Ding, mit dem ich arbeite, nicht physisch aufgenommen und in meiner Hand gehalten werden kann, habe ich Mühe, es zu verstehen, ich bevorzuge diesen langen, unordentlichen und anstrengenden Prozess“

Robin Staps fügt hinzu: „Craig hat eine einzigartige ästhetische Visualisierung unserer Musik geschaffen, die sich von allem unterscheidet, was ich je gesehen habe. Er hat sechs schlaflose Wochen damit verbracht, im Grunde nonstop zu arbeiten, ganz allein. Er legte Tonnen von Lehm und Flechten auf Loics Gesicht und Kopf und schaffte es, ihn zu einer imaginären Kambrium-Kreatur zu machen. Es ist unglaublich, jetzt das Endergebnis zu sehen und wie sich das Ganze entwickelt hat.“

An- und abschwellende Prog-Melodien, fette Gitarren, opulente Streicher und kraftvoller Gesang den schwerverdaulichen Texten entsprechend sind die Markenzeichen von The Ocean Collective. ‚Phanerozoic I‚ ist ab jetzt vorbestellbar, genauso wie mehrere liebevoll designte Merch-Bundles, wofür die Band ebenfalls bekannt geworden ist. Das Album erscheint am 2.11. auf Metal Blade Records (CD / digital) und dem Band-Label (Vinyl). Preordert es jetzt über uns: metalblade.com/theocean

