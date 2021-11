The Ocean: veröffentlichen neues Video „Jurassic / Cretaceous“

The Ocean haben Jurassic / Cretaceous, das zweite Video aus ihrem anstehenden Livealbum Phanerozoic Live, das am 26. November erscheint, veröffentlicht. Das Livealbum ist eine Zusammenstellung von zwei Live-Events von The Ocean – Live In Bremen (Part I) und Live At Roadburn Redux (Part II) – und wird von Metal Blade digital weltweit veröffentlicht. Physische Kopien gibt es bei Pelagic Records.

Phanerozoic Live Tracklist:

Phanerozoic Part I – Live in Bremen:

01. The Cambrian Explosion

02. Cambrian II

03. Ordovicium

04. Silurian

05. Devonian

06. The Carboniferous Rainforest Collapse

07. Permian

Phanerozoic Part II – Live At Roadburn Redux:

01. Triassic

02. Jurassic | Cretaceous

03. Palaeocene

04. Eocene

05. Oligocene

06. Miocene | Pliocene

07. Pleistocene

08. Holocene

Devonian (Live in Bremen), den ersten Teaser, könnt ihr nach wie vor hier ansehen.

Da kein Ende des Lockdowns in Sicht war, beschloss die Band, sich bei ihren Fans mit zwei Streaming-Konzerten für die Unterstützung zu bedanken und beide Phanerozoic-Alben in ihrer Gesamtheit zu spielen: Phanerozoic I wurde am 25. März 2021 live aus dem Pier 2, einer großen Halle im Bremer Hafen, gestreamt. Mit mehr als 1.500 verkauften Tickets war es die bisher erfolgreichste Show der beliebten Club 100-Streaming-Eventreihe.

Am Tag nach diesem Event zog sich die Band in das ländliche Studio Die Mühle von Synthesizer und Sounddesigner Peter Voigtmann zurück, das etwas außerhalb von Bremen liegt. Hier probte und nahm die Band in den folgenden drei Tagen Phanerozoic II in seiner Gesamtheit auf. Der Auftritt wurde am 16. April im Rahmen der digitalen Ausgabe des Roadburn Festivals ausgestrahlt, das in diesem Jahr den Namen Roadburn Redux trägt. Die beiden Shows hätten unterschiedlicher nicht sein können: Während der erste Teil mit einer pompösen, hypnotisierenden Lichtinszenierung auf einer großen Bühne glänzt, ist der zweite Teil das genaue Gegenteil: intim, fast gemütlich, eher auf Musikalität als auf Performance ausgerichtet. Ein abgespecktes Setup in einer dunklen Scheune, mit stimmungsvoller, minimaler, aber nicht minder effizienter Beleuchtung. „Wir wollten den Leuten zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen bieten“, sagt Bandleader Robin Staps. „In Bremen hatten wir die Chance, eine richtige Ocean-Live-Show aufzunehmen, so wie die Leute uns kennen. Wir spielten mit dem Gesicht zur Bühne, vor einem unsichtbaren Publikum, im Grunde vor einem riesigen leeren Raum… aber wir wussten, dass die Leute zusahen, auch wenn wir sie nicht sahen. Es war derselbe Adrenalinstoß, den man kurz vor dem Auftritt auf der Bühne bekommt, wie bei jedem großen Open-Air-Festival… vielleicht mit ein bisschen zusätzlicher Angst, denn zu wissen, dass so viele Leute einen beobachten, ohne dass man sie selbst sehen kann, war super seltsam.“

Die Reaktion der Fans auf diese besonderen Events war ein weiterer Beweis dafür, wie sehr sich The Ocean mit ihrem Publikum zu Hause auf diese sehr intensive Art und Weise verbinden – eine Erfahrung, die „seltsam schön und frustrierend gleichermaßen war“, so Staps. Jetzt, da die Beschränkungen weltweit aufgehoben werden, sind The Ocean mehr als bereit, ihren Fans die Kraft von Phanerozoic Live persönlich zu zeigen, mit ausgewählten Shows ab Dezember.

The Ocean Tour Dates 2021

12/11 – DE – Leipzig, Felsenkeller

13/11 – DE – Neunkirchen, Gloomaar Festival

14/11 – DE – Dortmund, Junkyard

2022

with pg.lost, Hypno5e and Psychonaut:

07/01 – DE- Berlin, Hole44

08/01 – CZ – Prague, Nova Chmelnice

09/01 – AT – Vienna, Szene

10/01 – DE- Munich, Backstage

11/01 – IT – Milan, Legend

12/01 – CH – Lucerne, Sedel

13/01 – FR – Lyon, CCO Villeurbanne

14/01 – ES – Barcelona, Boveda

15/01 – ES – Madrid, Caracol

16/01 – PT – Lisbon, LAV

17/01 – ES – Bilbao, Stage Live

18/01 – FR – Toulouse, Rex

19/01 – FR – Bordeaux, Krakatoa

20/01 – FR – Nantes, Ferrailleur

21/01 – FR – Lille, The Black Lab

22/01 – NL – Utrecht, De Helling

23/01 – BE – Brussels, Botanique

24/01 – FR – Paris, Machine

25/01 – FR – Colmar, Grillen

26/01 – DE – Cologne, Gebäude9

27/01 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

28/01 – DE – Hannover, Bei Chez Heinz

29/01 – DE – Osnabrück, Kleine Freiheit

