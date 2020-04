The O’Reillys and the Paddyhats: neues Video „Here It Goes Again“

Heute präsentieren uns The O’Reillys and the Paddyhats mit Here It Goes Again ihr neues Video.

Der Song ist die zweite Single aus dem, am 29. Mai erscheinenden, neuen Album Dogs on the Leash.

Mit ihrem 4. Album Dogs on the Leash präsentieren The O’Reillys and the Paddyhats den mehr als würdigen Nachfolger ihres Charterfolges Green Blood.

Die Musik der Paddyhats, mit ihrem lebensbejahendem und auch mystischem Irish Folk erinnert an einen streunenden Köter, der von seinen Abenteuern fesselnde, oft lustige aber manchmal auch traurige Geschichten mitbringt.

Typisch irische Melodien treffen auf harte Stromgitarre und verschmelzen eine uralte Musikkultur mit der modernen Welt.

Wer noch nie tanzend, singend und halb torkelnd einen Club verlassen hat, weiß auch nicht, was es bedeutet, die Band einmal live erlebt zu haben.

The O’Reillys and the Paddyhats bringen ihren Irish Folk Punk in deinen Kopf, deine Beine und deine Seele!

Never keep the Dogs on the Leash!