The Script: Konzert in der Konzertfabrik Z7 wird ersatzlos gestrichen

Das Open Air Konzert von The Script im Rahmen der Z7 Summer Nights am 11. Juli wurde heute ersatzlos gestrichen, wie die Konzertfabrik Z7 über Facebook mitteilte. Das Coronavirus legt ja schon seit Wochen das komplette öffentliche Leben lahm und die Gefahr einer Ansteckung ist immer noch sehr hoch. Die Sicherheit und Gesundheit der Band, der Crew und der Konzertbesucher hat deshalb oberste Priorität. Bereits erworbene Tickets gebt bitte bis zum 24. April dort zurück, wo ihr sie gekauft habt.

Hier das Statement zur Absage:

❗️The Script ist abgesagt❗️

Leider müssen wir das Konzert von The Script am 11.07.2020 an den Z7 Summer Nights absagen😞

Deutsch:

#TheScriptFamily, gerne möchten wir ein Update mit euch teilen. Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werden die Italien Shows in Pistoia am 9. Juli und Mailand am 10. Juli sowie die Schweizer Show in Pratteln am 11. Juli abgesagt.

Zum jetzigen Zeitpunkt finden unsere Portugal Show in Porto am 23. Mai sowie die weiteren Shows im Juni und Juli wie geplant statt. Wir beobachten die Situation genau und werden euch auf dem Laufenden halten.

Danny, Mark & Glen X.

Rückerstattung: Bitte gebt eure Tickets bis am 24. April dort zurück, wo ihr sie gekauft habt.

English:

#TheScriptFamily, we wanted to check in and share an update with you guys. Due to the ongoing effects of the Coronavirus pandemic, the shows in Pistoia, Italy on July 9th, Milan, Italy on July 10th and Switzerland, Pratteln on July 11th are being cancelled.

Currently, our show in Porto, Portugal on May 23rd and those in June and July are still going ahead as scheduled. We are monitoring the situation closely and will let everyone know in if this changes.

Danny, Mark & Glen X

Refund: Please return your tickets where you purchased them before 24th April.