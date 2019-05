The sexiest roundabout on earth

Im schweizerischen Lyss im Verwaltungskreis Seeland im Kanton Bern steht jetzt ein Verkehrskreisel, der aussieht wie ein Plattenspieler und begeistert Autofahrer wie Musikliebhaber gleichermaßen.

Der einzigartig designte Kreisverkehr befindet sich in Lyss zwischen Biel und Bern und wurde nun am 22. Mai 2019 offiziell mit einer schlichten Feier eingeweiht. Entworfen wurde der Soundkreisel vom Berner Tiefbauamt und passenderweise wurde er an der Straße zur KUFA, einer bekannten Veranstaltungslocation in der Schweiz, umbesetzt. Mehrere Jahre hat das Leitungsteam zusammen mit dem Projektleiter Marc Gehri, der Gemeinde Lyss und dem kantonalen Tiefbauamt den Bau geplant. Vor vier Jahren begann dann das Brainstorming und die Kulturfabrik Lyss wurde von der Gemeinde um eine Idee für die Kreiselgestaltung gebeten und deren Mitarbeiter waren somit auch aktiv an der weiteren Planung beteiligt. Der erste Gedanke dazu war ein besprayter Container, dann ein überdimensionales Mikrofon und von da an gelangten wir relativ schnell zu einem viereckigen Plattenspieler und letztendlich zum runden Plattenteller. Die Idee war so einfach wie überzeugend, die Rundung einer Schallplatte war perfekt für einen Kreisel, so KUFA Geschäftsleiterin Daniela Eicher-Hulliger.

Von der Konstruktionsskizze über ein Modell bis hin zu Fotomontagen für die Visualisierung: „Schon bei der Projekteingabe wussten wir, der Kreisel wird super!“ so Thomas Hässig, Kommunikationsverantwortlicher der KUFA Lyss. Fakt ist, der rockende Kreisel stellt einen stimmigen Bezug zur Jugendkultur in der KUFA her und ist gleichzeitig ein schlichter, funktioneller und einzigartiger Schmuck im weltweiten Kreiselzentrum. Auch der Wiedererkennungswert ist gegeben und wird der Gemeinde viel Aufmerksamkeit bescheren, vielleicht sogar mehr, als den Verantwortlichen am Ende recht ist.

Insgesamt wurden für das Prachtstück an dessen Außenkante rund 800 silberne Metallplättchen montiert, eine Arbeit, die u.a. von etlichen ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wurde. Ganz fertig ist die Langrille allerdings noch nicht, in einem letzten Schritt wird jetzt noch Beleuchtung angebracht, damit das gute Stück Vinyl auch nachts und in den frühen Morgen- und Abendstunden richtig zur Geltung kommt. Einen kleinen aber bedeutsamen Schönheitsfehler hat der Vinylkreisel allerdings, denn es gibt keinen Tonarm. Der war aus Verkehrssicherheitsgründen und wegen des fehlenden Budgets nicht drin, so Eicher.

Dennoch, die Reaktionen auf den ersten musikalischen Verkehrskreisel der Welt überschlagen sich vor lauter Begeisterung. Lobgesänge dazu kamen aus der ganzen Welt – so kam z.B. eine Anfrage aus Kanada, wo sie nun gerne auch solch einen Kreisel bauen würden. Doch nicht nur Kanada, auch Nashville, Perth, Austin und andere Ecken der Welt sind sich einig, so einen Vinyl-Kreisel wollen auch sie haben.

Wenig überraschend: Vor allem DJs und Musiklabels fahren voll auf den musikalischen Kreisverkehr ab, bei dem doch gerne jeder musikbegeisterte Verkehrsteilnehmer eine Extrarunde drehen würde. Doch wie lässt sich der globale Hype erklären? Solch einen Kreisel gab es bisher nirgendwo auf der Welt und zudem haben viele Leute einen Bezug zu Schallplatten, die Älteren sowieso, und bei jungen Leuten ist die Platte ja auch wieder voll im Trend, so Eicher.

Wer also zukünftig von der Autobahn Lyss Nord in den Stadtkern reinfährt, wird sich wie eine Schallplatte um den Vinyl-Kreisel mitdrehen. Ob jedoch auch das zukünftige Verkehrschaos, das sicherlich entstehen wird, wenn Musikbegeisterte im Kreisel anhalten, um Selfies mit diesem einzigartigen Machwerk zu schießen, berücksichtigt wurde, ließ man bisher noch unkommentiert. Auch welche Musik im bekanntesten Verkehrskreisel der Welt zukünftig abgespielt wird, ob man da eher zum Rock ’n‘ Roll der Rolling Stones, zum australischen Blues Rock von AC/DC neigt, oder ob man doch dem eigenen Schweizer Hardrock in Form von Krokus eine Chance gibt, ist bisher nicht überliefert.

