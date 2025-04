The Shattered Mind Machine – Achilles Heel

Artist: The Shattered Mind Machine

Herkunft: Winterthur, Schweiz

Album: Achilles Heel

Genre: Post Punk, Garage Rock

Spiellänge: 33:02 Minuten

Release: 25.04.2025

Label: Monobuster Records

Link: https://www.facebook.com/shatteredmind1

Bandmitglieder:

Gitarren, Synth, Hintergrundgesang – Simon Fehr

Schlagzeug – Dominik Jucker

Bass, Gesang – Simon Hirzel

Tracklist:

Defensive Architecture Clean Teeth Flawless Silent Protest Sensory Overload Loopholes Sub Zero Nonsense Fighters Shrine Of The Ages

Mein Promo-Pitbull hat mal wieder gebellt. Ich solle doch mal meine Lauscher über die Alpen horchen lassen, sonst beiße er in meine Achillessehne. Da zerschmettere ich mir doch meine Gedanken, ob er dies ernst meint. Trotzdem dann ab die Lauscher richtig Schweiz und da finde ich die Band The Shattered Mind Machine mit ihrem Album Achilles Heel, welches am 25.04.2025 über das Label Monobuster Records als CD und auf orangefarbenem Vinyl (limitiert auf 150) veröffentlicht wird.

Ich muss echt gestehen, dass ich das eidgenössische Trio bisher nicht auf meinem musikalischen Schirm hatte. Da muss ich mich im Vorfeld dann doch ein wenig erkundigen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann feiert das Trio bereits sein 10-jähriges Jubiläum, wobei das Albumdebüt Gourrama erst 2019 erschien. Mit Apparatschik und Technokrat folgten zwei Alben im jeweiligen Zwei-Jahres Rhythmus. So scheint es dann logischerweise richtig, dass nun mit Achilles Heel ein weiteres Album veröffentlicht wird.

Das vierte Album der Schweizer The Shattered Mind Machine ist in altbewährter DIY-Mentalität eingespielt. Hier ist nichts glattgebügelt, sondern hier kracht es an allen Ecken und Kanten. Gerade so, wie ich es mag. Wunderbarer Garage Rock, der einem wuchtig gespielt um die Ohren geprügelt wird. Defensive Architecture ist ein guter Opener, der bereits nach kurzem Intro richtig Krach macht. Von wegen: Zähne putzen, pullern und ab ins Bett … Die Zähne zeigen ist angesagt, wie in Clean Teeth. Insgesamt herrscht auf Achilles Heel ein roher Sound vor, der wie an die Wand gerotzt daherkommt. Was die Band allerdings dabei richtig gut macht, ist das Einweben einer (Post) Punk Ästhetik. Hört euch einfach mal Flawless an. Der Song ist so was von genial, da spielen The Shattered Mind Machine einfach alles aus.

Die Songs haben es so richtig in sich und können beim geneigten Hörer durchaus einmal zu einer Reizüberflutung führen. Nicht nur im Song Sensory Oberload. Klar, was bleibt einem denn anderes übrig, als bei diesem wilden Gemisch aus Post Punk und Garage Rock zu Nonsense Fighters zu werden? Allerdings ist die Mucke auf diesem kurzweiligen Album alles andere als Nonsense und weit über einer Bewertung unter null. So richtig kracht es vor Nonsense Fighters auf bzw. mit Sub Zero. Zum Abschluss geht man aus meiner Sicht zu Beginn bei Shrine Of The Ages noch ungewohnt ruhig zu Werke, bevor auch hier die Keule immer mal wieder zwischendurch und gerade auch am Ende rausgeholt wird.