Die Saarbrücker Melodic Black/Death Metal-Newcomer THE SPIRIT können heute voller Stolz bekanntgeben, dass sie einen Vertrag bei Nuclear Blast Records unterschrieben haben.

In den 1990er Jahren wurde in Skandinavien die Härte des (melodischen) Death Metal mit der eisigen Attitüde des Black Metal kombiniert, um eine völlige Finsternis zu erschaffen. Diese Basis greifen THE SPIRIT gekonnt auf, verbeugen sich aber nicht nur vor ihren Vorbildern, sondern reichern den Stil mit ihrer eigenen Identität an. Ihre Songs leben von kreativen Rhythmen, klirrenden Melodien und einer frostigen Stimmung, die temporeich dargeboten wird und den bandeigenen Spirit fühlbar macht.

Ihr Debüt »Sounds From The Vortex« hat der Presse bereits im Vorfeld die unbändige Kraft und Inbrunst, zu der das 2015 gegründete Quartett im Stande ist, eindrucksvoll bewiesen. Hier wird jeder Ton voller Herzblut mit einem regelrecht manischen Unterton zelebriert. Auf dem diesjährigen Party.San Open Air sowie dem Summer Breeze werden THE SPIRIT ihre unheilvolle Atmosphäre verbreiten und dabei ihre Live-Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Die Band zu ihrer Kooperation mit Nuclear Blast:

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das Interesse von Nuclear Blast, einem solch bekannten Label, das über all die Jahre so viele großartige Alben veröffentlicht hat, geweckt haben. Ohne Zweifel bedeutet diese Zusammenarbeit einen Riesenschritt für THE SPIRIT. Finstere Musik, die mit viel Leidenschaft kreiert wird, wartet auf die Hörer. »Sounds From The Vortex« ist erst der Anfang! Wir freuen uns auf die zukünftige Arbeit mit Nuclear Blast und sind froh, dass wir unsere Musik von jetzt an über den ganzen Globus verbreiten können.“

Doch damit nicht genug: Des Weiteren können THE SPIRIT heute ankündigen, dass sie die Death Metal-Legenden und ihre neuen Labelkollegen KATAKLYSM und HYPOCRISY auf deren kommender »Death…Is Just The Beginning«-Europatour im Oktober/November begleiten werden. Alle Termine gibt es unten.

—

THE SPIRIT live:

28.04. D Saarbrücken – Kleiner Klub (w/ NARVIK, CARN DÛM)

09. – 11.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

15. – 18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

»Death…Is Just The Beginning«

w/ KATAKLYSM, HYPOCRISY

18.10. D Wiesbaden – Schlachthof

19.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. D München – Backstage

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Wien – Arena

25.10. PL Breslau – Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Mailand – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerpen – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Göteborg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Kopenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

THE SPIRIT sind:

MT | Gesang, Gitarre

AK | Gitarre

AT | Bass

MS | Schlagzeug

Kommentare

Kommentare