The Struts: Zeigen ihr neues Video für „Body Talks“

The Struts: Zeigen ihr neues Video für „Body Talks“

The Struts‘ zeigen neues Video zu „One Night Only!“

The Struts – Body Talks

Seit Freitag gibt es ein neues Video von hoch gehandelten The Struts. Body Talks ist ein erster Vorbote für das nächste Album, das 2019 erwartet wird.

Und hier erfahrt ihr noch mehr über den Song und The Struts

This Feeling TV: The Struts ‚Body Talks‘ (stripped back) + What’s The Story?

The Struts‘ wurden 2012 in Derby, England gegründet und bestehen aus Luke Spiller, Adam Slack (guitar), Jed Elliott (bass) und Gethin Davies (drums).

Kommentare

Kommentare