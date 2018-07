Die finnischen Folk Metal-Superstars KORPIKLAANI werden ihr neues Studioalbum, das auf den Namen »Kulkija« („Wanderer“) hört, am 07. September 2018 via Nuclear Blast veröffentlichen. Um den Fans die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, hat die Band heute einen weiteren Albumtrailer online gestellt, in dem sie über die Aufnahme und die Produktion der Platte spricht. Zu sehen gibt es diesen hier: https://www.youtube.com/watch?v=FcugCiRzQl4

Des Weiteren können KORPIKLAANI heute eine weitere, langerwartete Tour ankündigen: Vor über drei Jahren sind sie das letzte Mal in Nordamerika unterwegs gewesen (w/ ENSIFERUM, TROLLFEST). Doch nun hat das Warten ein Ende und die Band kehrt im Oktober/November 2018 für 25 Shows dorthin zurück. Als Direktsupport werden sie keine Geringeren als die russischen Pagan/Folk Metaller ARKONA mit an Bord haben. Alle Termine gibt es unten.

Seid gespannt, weitere Shows auf anderen Kontinenten werden schon bald bekanntgegeben!

»The Wayfarer«

w/ ARKONA

31.10. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

01.11. USA New York, NY – Gramercy Theatre

02.11. CDN Québec, QC – Impérial Bell

03.11. CDN Montréal, QC – Corona Theatre

04.11. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

05.11. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

06.11. USA Minneapolis, MN – Varsity

07.11. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

08.11. CDN Regina, SK – The Exchange

09.11. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

10.11. CDN Calgary, AB – Marquee Beer Market

12.11. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

13.11. USA Seattle, WA – El Corazón

14.11. USA Portland, OR – Bossanova Ballroom

15.11. USA San Francisco, CA – The Fillmore

16.11. USA Sacramento, CA – Holy Diver

17.11. USA San Diego, CA – Aztec Theatre

18.11. USA Los Angeles, CA – Regent Threater DTLA

19.11. USA Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

20.11. USA TBA

21.11. USA Dallas, TX – House of Blues

23.11. USA Atlanta, GA – Masquerade

24.11. USA Richmond, VA – Capital Ale House

25.11. USA Philadelphia, PA- Theatre of Living Arts

26.11. USA Baltimore, MD – Soundstage

Weitere KORPIKLAANI-Termine:

28.07. H Székesfehérvár – Fezen Festival

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

»Kulkija« – Releasetour

07.09. RUS St. Petersburg – Aurora (Releaseshow)

08.09. RUS Moscow – Glavclub (Releaseshow)

09.09. RUS Voronezh – Aura

11.09. RUS Rostov-on-Don – Arena

12.09. RUS Krasnodar – Arena Hall

13.09. RUS Samara – Zvezda

14.09. RUS Ufa – Ogni Ufy

15.09. RUS Ekaterinburg – Tele-Club

16.09. RUS Chelyabinsk – Galaktika

18.09. RUS Omsk – Angar

19.09. RUS Novosibirsk – Podzemka

21.09. RUS Irkutsk – Dikaya Loshad

22.09. RUS Vladivostok – San-Remo

—–

ICYMI:

Hört euch die aktuelle Single ‚Harmaja‘ hier an:



Downloadet oder streamt ‚Harmaja‘ hier: http://nblast.de/KorpiklaaniHarmaja

»Kulkija« ist in verschiedenen Formaten vorbestellbar: http://nblast.de/KorpiklaaniKulkija

Bestellt das Album digital vor, um ‚Harmaja‘ und ‚Kotikonnut‘ sofort zu erhalten!

Sichert euch »Kulkija« schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/KORPIKLAANIPreSave

Hört euch die Songs in der NB Novelties-Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

»Kulkija« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– DIGI + BIERKÜHLER (exklusiv beim NB-Mailorder)

– DIGI

– 2LP (schwarz, gelb)

– DIGITAL

»Kulkija« – Tracklist:

01. Neito

02. Korpikuusen kyynel

03. Aallon alla

04. Harmaja

05. Kotikonnut

06. Korppikalliota

07. Kallon malja

08. Sillanrakentaja

09. Henkselipoika

10. Pellervoinen

11. Riemu

12. Kuin korpi nukkuva

13. Juomamaa

14. Tuttu on tie

Kommentare

Kommentare