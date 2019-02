The Team II - Drei Länder. Drei Ermittler. Ein Fall.

Fazit: Die erste Staffel kenne ich persönlich nicht und somit startet für mich die Reise The Team II - Drei Länder. Drei Ermittler. Ein Fall. direkt mit dem zweiten Teil. Über den ersten Part findet man viel Zuspruch - das kann ich bei dieser Produktion jedoch nicht ganz nachvollziehen. Selbst von Jürgen Vogel ist es nicht seine beste Leistung, auch wenn er noch der größte Lichtblick durch seine markante Person bildet. Ansonsten verfallen die über 400 Minuten nur zu gerne in platte Dialoge. An unpassender Stelle überzogen und irgendwo nicht ausgereift macht die Krimiserie einen komischen Abgang. Wenn die erste Staffel denn so gut gewesen sein soll, warum driftet der Nachfolger ohne zu Zögern in graues Mittelmaß? Trotzdem angefixt würde ich mir jetzt gerne mal Part 1 geben.