The Unity: neues Livealbum am 12.11.2021

Mitunter kann die vermeintlich verblüffendste Idee zugleich die naheliegendste sein: Die deutsch-italienische Melodic Metal-Band The Unity mit den Gamma Ray-Mitgliedern Henjo Richter (Gitarre) und Michael Ehré (Schlagzeug) und ihren Bandkollegen Gianbattista Manenti (Gesang), Stef (Gitarre), Jogi Sweers (Bass) und Sascha Onnen (Keyboards) veröffentlicht am 12. November 2021 über Steamhammer/SPV ihr erstes Live-Album The Devil You Know – Live und kontert damit auf eigene Weise den noch immer nicht vollständig aufgehobenen Lockdown. „Monatelang war allen Musikfans das ihnen Allerwichtigste verwehrt: Konzerte! Deshalb haben wir entschieden, unseren Fans genau dies zu präsentieren, nämlich The Unity live“, erklärt Michael Ehré. Er sagt: „Es mag vielleicht etwas früh erscheinen, nach drei Studioalben bereits eine solche Scheibe herauszubringen. Aber für uns ist dies sowohl ein Gruß an unsere Fans als auch eine Art Trostpflaster für die vielen nicht stattgefundenen Shows.“

Aufgenommen wurde The Devil You Know – Live auf Tourneen der Jahre 2017 bis 2020 durch Deutschland und mehrere europäische Länder. Darunter Shows in engen, aufgeheizten Clubs, in denen der Schweiß von den Wänden tropfte, aber auch auf großen Festivals wie Masters Of Rock in Tschechien, auf dem Karlsruher Knockout-Festival und beim Bang Your Head in Balingen. Schwerpunkt des Tracklistings sind die Songs der Scheiben The Unity (2017) und Rise (2018), aber mit We Don´t Need Them Here auch die seinerzeit kontrovers diskutierte Single vom dritten Album Pride (2020), einem der Höhepunkte der Tour mit Rhapsody Of Fire. Apropos: Die italienische Formation war nur eine von mehreren namhaften Bands, mit denen The Unity auf ausgedehnten Tourneen waren. Ebenso unvergessen sind die Konzertreisen mit Sinner, Edguy und Axel Rudi Pell, auf denen The Unity jeden Abend ihre Klasse zeigen und Werbung für ihre direkt anschließenden, ebenso umjubelten Headliner-Tourneen machen konnten.

Als erste Singleauskopplung von The Devil You Know – Live gibt es übrigens einen Live-Clip von Close To Crazy, mit Ausschnitten vom Auftritt beim Masters Of Rock im tschechischen Vizovice vor 22.000 Zuschauern und mit einer Gastrolle von Comedy-Star Sascha Grammel und seiner berühmten Puppe, dem Adlerfasan Frederic Freiherr von Furchensumpf. Letzterer ist seit Jahren bekennender The Unity-Fan und besucht gelegentlich auch Konzerte der Band.

Gemischt und gemastert wurde das Album von Achim Köhler, das Frontcover von Felipe Machado Franco (Gamma Ray, Blind Guardian, Iron Savior) zeigt erstmals den neuen The Unity-Talisman Dave, der zum Einstand gleich im Albumtitel gewürdigt wird. Dazu Manenti: „Es gibt ein englisches Sprichwort: ´Better the devil you know than the devil you don´t`. Frei übersetzt: ´Von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt.` Wir finden, dass dieses Motto perfekt zur aktuellen Situation in der Welt passt.“

The Devil You Know – Live Tracklist:

01. Revenge

02. Last Betrayal

03. No Hero

04. No More Lies

05. Welcome Home

06. Firesign

07. The Storm

08. We Don´t Need Them Here

09. The Willow Tree

10. You Got Me Wrong

11. Close To Crazy

12. Never Forget

The Devil You Know – Live erscheint am 12. November 2021 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPak

=> Download / Streaming

Pre-Order Link: https://smarturl.it/TheUnityTheDevil

=> Exklusives CD Bundle mit rarer 7″ Vinyl Single nur im Steamhammer Shop

Pre-Order Link: https://shop.steamhammer.de/artists/the-unity/store

The Unity live 2021

auf Tour mit Rage

23.11. München – Backstage

26.11. Hanerau – Hademarscher Hof

27.11. Rostock – MAU Club

28.11. Berlin – Nuke Club

Headline Shows

25.12. Nordenham – Jahnhalle (ausverkauft)

26.12. Nordenham – Jahnhalle

www.unity-rocks.com

https://www.facebook.com/unityrocksofficial/