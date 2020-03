The Vintage Caravan, am 03.05.2020 im Frankfurter Das Bett (Vorbericht)

Band: The Vintage Caravan

Ort: Das Bett, Frankfurt

Datum: 03.05.2020

Kosten: 25,00 € VVK, 30,00 € AK

Genre: Classic Rock, Blues Rock, Prog Rock

Links: http://www.thevintagecaravan.eu/

https://bett-club.de/

Hoffentlich hat sich die Coronaviruskrise bis Anfang Mai soweit erledigt, dass am 03.05.2020 im Frankfurter Live Club Das Bett die Isländer The Vintage Caravan auftreten können. Seit 2006 sind die aus Álftanes stammenden Óskar Logi Ágústsson, Alexander Örn Númason und Stefán Ari die große Hoffnung im Classic Rock Bereich. Alle drei spielen seit ihrem 12. Lebensjahr zusammen und durften bei ihrem ersten großen Auftritt im Jahre 2012 nur in Gegenwart ihrer Eltern auf die Bühne. Ihr psychedelisch angehauchter Blues Rock kommt dermaßen gut an, dass sie bereits auf diversen Festivals u. a. Wacken, ROCKHARZ und dem Hellfest, um nur einige zu nennen, spielen durften. In der Vergangenheit haben sie sich als Support von Europe, Blues Pills, Orchid oder Grand Magus einen Namen gemacht. Die logische Folge waren dann Headlinertouren, die vor begeisterten Zuschauern in aller Welt stattfanden. Gerade ihre energischen Liveperformances sind die Garanten für den Erfolg.

Und nun präsentieren das Rock Hard und Classic Rock Vintage Caravan neben Auftritten in Bochum und Bremen, im Das Bett und wer weiß, vielleicht gibt es schon den einen oder anderen neuen Titel, denn die Band soll am Nachfolger vom 2018 erschienenen Album Gateways arbeiten. Das wäre natürlich toll, aber auch so können die drei auf bereits vier erschienene Alben zurückgreifen. Ich durfte die Isländer bereits mehrfach sehen und bin immer wieder begeistert ob der Energie, die da auf der Bühne zu spüren ist. Dazu kommt ein geiler Sound, der allein durch Gitarre, Bass und Schlagzeug hervorgerufen wird. Frontsau Óskar ist dabei die treibende Kraft und entlockt seiner Gitarre die oftmals verzerrten Töne. Absolut sehenswert. Wer nun Interesse an den Skandinaviern hat, der kann sich über https://bett-club.de/#tickets eine Karte besorgen oder er nimmt an der demnächst stattfindenden 2 x 2 Tickets Verlosung hier bei http://www.time-for-metal.eu teil.