The Vintage Caravan: kündigen Deutschland-Shows für Oktober an

Das isländische Classic Rock-Trio The Vintage Caravan hat heute eine Reihe Deutschland-Shows für Oktober angekündigt. Die Termine werden Teil einer größeren Headlinetour zu ihrem kommenden vierten Studioalbum sein, das noch in diesem Jahr via Nuclear Blast erscheinen wird. Weitere Details in Kürze!

Gitarrist/Sänger Óskar Logi freut sich bereits auf die Tour:

„Oh, du wunderschönes Deutschland! Unsere Fans dort waren schon immer großartig, weshalb wir es kaum erwarten können, euch alle endlich wieder zu sehen und für euch zu spielen! Wir versprechen schon jetzt eine Wahnsinnsshow!“

Die Termine lesen sich wie folgt:

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln- Luxor

Tickets: www.thevintagecaravan.eu/tour

Kommentare

