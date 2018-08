Das isländische Classic Rock-Trio The Vintage Caravan wird sein neues Studioalbum Gateways bereits nächste Woche via Nuclear Blast auf den Markt bringen. Nachdem die Band in den kürzlich enthüllten Albumtrailern mehr über den Aufnahmeprozess verraten hat, gibt es nun im ersten Track-by-Track-Trailer mehr über die folgenden Songs zu erfahren:

ICYMI:

Reflections OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

Set Your Sights OFFIZIELLER VISUALIZER: https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Albumtrailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=HCZQlD-NRfU

Albumtrailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=WEzfvG3LS1E

Gateways kann hier in verschiedenen Formaten vorbestellt werden.

Bestellt das Album digital vor, um Set Your Sights und Reflections sofort zu erhalten!

Sichert euch das Album schon jetzt via Spotify.

Hört euch die Tracks in der NB-Novelties-Playlist an.

Gateways wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß)

– DIGITAL

Gateways – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (Fleetwood Mac-Cover)

The Vintage Caravan haben kürzlich bekanntgegeben, dass die deutschen Krautrocker Wucan sowie die belgischen Indie/Alternative Rocker Black Mirrors sie auf ihrer kommenden Europatour im Oktober/November begleiten werden. Zudem wurden der Route weitere Stopps hinzugefügt. Weitere Details gibt es unten.

The Vintage Caravan live:

2018 Gateways Tour

w/ Wucan, Black Mirrors

13.10. NL Hengelo – Beerland*

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

17.10. PL Warschau – Hydrozagadka

18.10. PL Posen – Pod Minogą

19.10. A Wien – Arena

20.10. D Kempten – Rock The Box

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

26.10. F Paris – Backstage

27.10. F Rennes – Garmonbozia*

28.10. F Toulouse – L’usine à musique

30.10. E Bilbao – Santana 27

31.10. E Madrid – Nazca Club

01.11. E Barcelona – Sala Bóveda

02.11. P Porto – RCA Club

03.11. P Lissabon – SBF ’18

08.11. UK Nottingham – Rescue Rooms*

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell*

10.11. UK London – The Borderline*

12.11. UK Glasgow – King Tut’s Wah Wah Hut*

13.11. UK Manchester – Rebellion*

14.11. UK Bristol – Exchange*

16.11. B Brüssel – Ancienne Belgique*

17.11. NL Eindhoven – Helldorado*

*nur TVC

w/ Flynotes

01.12. RUS St. Petersburg – Mod

02.12. RUS Moskau – Zil Arena

The Vintage Caravan sind:

Óskar Logi – Gitarre, Gesang

Alexander Örn – Bass, Hintergrundgesang

Stefán Ari – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Weitere Infos:

www.thevintagecaravan.eu

www.facebook.de/vintagecaravan

www.nuclearblast.de/thevintagecaravan

