Status Quo bringen als Doppel-Veröffentlichung die Live-Alben Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall und Down Down & Dirty At Wacken am 17. August über earMUSIC heraus. Beide Veröffentlichungen zeigen zwei unterschiedliche Sets der legendären Band, jedes voller Hits, Energie und Leidenschaft.

„Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie die Royal Albert Hall„, sagt Francis Rossi. „Jeder Künstler möchte dort spielen. Unsere Akustik-Show dort zu präsentieren ist wie ein wahr gewordener Traum. Die Quo-Klassiker wurden von uns und unserer zusätzlichen Akustik-Band auf eine neue, frische Art und Weise präsentiert, die den Melodien einen besonderen Glanz verleiht. Völlig akustisch ist dies eine Show, auf die wir immer stolz sein werden.“

„Das Wacken Open Air ist ein Festival wie kein anderes. Die Energie, die Zuschauer, die Lautstärke. Wo kann es besser für Quo sein, die Songs so laut wie irgend möglich aufzudrehen, als dort? Wir haben unser Electric-Set mit Vollgas geliefert, denn nichts anderes wäre fürs Wacken Festival akzeptabel gewesen. Es sind Performances wie diese, auf denen Quos Ruf aufgebaut ist.“

Status Quo haben mehr als 118 Millionen Platten verkauft, haben unzählige Auszeichnungen erhalten und Top 10 Platzierungen erreicht, mehr als 6000 Shows zusammen gespielt und 23 Jahre zusammen auf Tour, fort von zu Hause, rund um den Globus gerockt. Die Besetzung beider Shows, welche letztes Jahr aufgezeichnet wurden, besteht aus Francis Rossi, Andrew Bown, John ‘Rhino’ Edwards, Leon Cave und Richie Malone.

Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall und Down Down & Dirty At Wacken demonstrieren die immense Qualität des zeitlosen Quo Repertoire, das musikalische Können und die Bühnenkunst, die erforderlich sind, um solche Hits zu liefern sowie die Vielfältigkeit der Band.

Wer, wenn nicht Quo, könnte diese beeindruckenden Sets liefern, die auf dieser Doppelveröffentlichung festgehalten sind. Beide so verschieden, aber mit der gleichen Kraft & Freude dargeboten, ganz gleich, ob es sich um die ehrwürdige Royal Albert Hall oder das wilde Wacken-Festival handelt.

Ab sofort sind beide Alben vorbestellbar:

Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall: https://statusquo-downdown.lnk.to/dignifiedPR

Down Down & Dirty At Wacken: https://statusquo-downdown.lnk.to/dirtyPR

Status Quo Tourdaten 2018

7. Juli Norway Rock, Kvinesdal, Norway

21. Juli Middlesbrough Town Hall, North Yorkshire, UK

22. Juli Rewind Festival, Scone Palace, Perth, Scotland

27. Juli Carfest North, Bolworth Estate, Cheshire

29. Juli Country Rendez-Vous Festival, Craponne-sur-arzon, France

1. August Bork Havn Musikfestival, Denmark

3. August Leipzig, Parkbühne, Germany

4. August Lieder am See, Spalt, Germany

5. August Eschweiler (bei Aachen), Freilichtbühne Eschweiler Markt, Germany

10. August Alcatraz Metal Fest, Kortrijk, Belgium

11. August Ritterhude, Hamme Forum – Aussengelände, Germany

17. August Rottweil, Kraftwerk (Ferienzauber) Germany

18. August Wanfried, Wanfrieder Hafen – Open Air, Germany

25. August Sunshine Festival, Upton on Severn, Worcestershire, UK

26. August Carfest South, Laverstoke Park Farm, Hampshire

27. August Kendal Rugby Club, Kendal, UK

29. September Campo Pequono, Lisbon, Portugal

4. Oktober Olympiaworld, Olympiahalle, Innsbruck, Austria

5. Oktober bigBOX Allgäu, Kempten, Germany

6. Oktober Hallenstadion, Zürich, Switzerland

Mehr Informationen und Neuigkeiten gibt es auf www.statusquo.co.uk.

