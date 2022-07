The Voo: veröffentlichen neue psychedelische Single „Do The Voo“ am 29.07.2022

„Do The Voo ist eine Hommage an die Songs der 50er und 60er Jahre, die mit

einem eigenen Tanzschritt daherkamen. Hier fordern The Voo ihre Zuhörer auf, in

sich selbst zu gehen und The Voo zu finden: dieses Stück Verrücktheit,

Leidenschaft und Freiheit, das tief in deinem Bauch steckt und nur darauf wartet,

dass du es herauslässt! The Voo ist jede Tanzbewegung, die du fühlst, jedes

Geräusch oder jeder Schrei, den dein Körper von sich gibt, wenn du ihn wirklich frei

lässt.



Über das Album:

Das Debütalbum Dreamrocknroll ist gerade mal ein Jahr alt, da melden sich The

Voo gleich mit einem Doppelalbum zurück: Brother Voo.



Brother Voo sind die ersten beiden Worte einer persönlichen Nachricht von Ben,

der einen The Voo-Hälfte an seinen Bandmate Andrew Krell, der plötzlich, ohne jede

Vorwarnung im Januar 2022 mitten in der Zeit der Aufnahmen zum Album

verstarb.

„Es war so unerwartet und niederschmetternd, dass wir alle einfach nur

fassungslos waren. Nachdem ich mit seiner Familie gesprochen hatte, bekam das

Album eine neue Bedeutung und eine noch größere Wichtigkeit für mich persönlich.

Es ist Andrews letztes Werk, es ist eine Feier unserer Freundschaft, unserer Musik

und eine Art, seinen Einfluss auf meine Lebenseinstellung zu würdigen. The Voo

war für uns beide mehr als nur die Musik. Es war unser Traum, ein Doppel-Album

aufzunehmen. Die Fertigstellung des Albums war ein Weg, um Danke zu sagen und

den Verlust eines Freundes zu verarbeiten“, sagt Ben.



Die ganze Nachricht von Ben an seinen Brother Voo Andrew ist auf dem

Albumcover zu lesen:



Brother Voo,

hier ist es, unser Doppel-Album, wir haben es geschafft!

Das sind alle Songs, die wir zusammen aufgenommen haben, bevor du uns

verlassen hast, plus Demos, Live-Aufnahmen und ein paar Vooey-Studio–

Verrücktheiten. Wir haben nicht alles geschafft, was wir geplant hatten, ich

schätze, einige Songs werden einfach zwischen uns beiden bleiben müssen.

Danke, dass du das hier mit mir kreiert hast, ich liebe es. Mehr als alles andere

wünschte ich, wir könnten es uns gemeinsam anhören … ich werde eine Kopie für

dich ins All beamen.

Wir alle hier vermissen dich.

Dreamrocknroll für immer!

In Liebe

Ben



The Voo kombinieren eine ganze Reihe trippiger Stile. Beginnend mit Surf schlängeln sie sich über Indie, Kraut- und Stoner-Rock hin zur Welt der psychedelischen Soundtracks. Im Mittelpunkt steht jedoch immer der Kontrabass. Durch ein ganzes Arsenal von Effektpedalen und Loop-Maschinen verwandelt er seinen natürlichen, tiefen Klang in trashige Snare Drums, in orchestrale Streicher oder plötzlich aufheulenden Krach. Von der Ruhe zum Chaos in einem Wimpernschlag. Begleitet von einer in Hall getränkten Surf-Gitarre, hat der Sound des Duos aber immer auch einen Fuß in der Welt der Tarantino– und Lynch-Soundtracks. Die selbsternannten Erfinder des „DreamRocknRoll“ laden zu einem psychedelischen Trip mit der Rock’n’Roll-Rakete ins Weltall.

The Voo

Do The Voo

VÖ: 29.07.2022