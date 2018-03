The White Buffalo: im April für 3 Gigs in Deutschland

Präsentiert von Classic Rock, Kulturnews, Guitar & Musix wird The White Buffalo im April an drei Terminen bei uns in Deutschland vorbeischauen:

23. April, 2018 – Köln, Gloria

24. April, 2018 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

25. April, 2018 – Berlin, Huxleys Neue Welt

