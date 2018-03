Das brandneue Video von Avon präsentieren heute die Kollegen vom Deaf Forever Magazin:

https://www.deaf-forever.de/videopremiere-avon

„Red Barn“ stammt vom kürzlich erschienenen Album „Dave’s Dungeon“ (Heavy Psych / Cargo) und es muszieren u.a. keine Geringeren als Alfredo Hernandez (Ex-Kyuss / -Queens Of The Stone Age, -Mondo Generator, -Persona Non Grata) und Bassist Charles Pasarell (kollaborierte mit John Garcia, tourte mit Volbeat und Kyuss Lives)

