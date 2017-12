Verehrte Schlaghosen-Rocker,

das qualitativ und quantitativ auf einem wahren Höhenflug durch die Szene donnernde Label Heavy Psych Sounds holt zum nächsten Schlag aus:

Avon sind – sorry, den Kalauer müssen wir jetzt einfach bringen – keine von Tür zu Tür reisenden Kosmetikberater, sondern ein kalifornisches Rocktrio um den nicht gerade unbekannten Alfredo Hernandez (Ex-Kyuss / –Queens Of The Stone Age, –Mondo Generator, –Persona Non Grata).

Der Trommler ist auf einigen der besten Desert-Rock-Alben aller Zeiten zu hören, darunter neben The Circus Leaves Town von Kyuss und dem selbstbetitelten Queens-Of-The-Stone-Age-Debüt noch diverse Desert Sessions von Josh Homme.

Sänger / Gitarrist James Childs hat schon mit einer illustren Mischung von Musikern gearbeitet, darunter Portisheads Geoff Barrow und Motörheads Philthy Animal Taylor und schreibt zudem Film- und TV-Musik, z.B. für Disneys coole Kultserie Kick Buttowski.

Er stammt übrigens aus dem englischen County Avon.

Bassist Charles Pasarell hat mit John Garcia kollaboriert, tourte mit Volbeat und Kyuss und rundet somit ein erfahrenes, hochkreatives Trio ab.

Jetzt liegt mit Dave’s Dungeon das bockstarke neue Album vor.

