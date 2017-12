To The Rats And Wolves: werden Black Veil Brides & Asking Alexandria auf ihrer Tour supporten

To The Rats And Wolves: werden Black Veil Brides & Asking Alexandria auf ihrer Tour supporten

Die jungen Trancecore-Newcomer To The Rats And Wolves haben angekündigt Black Veil Brides und Asking Alexandria auf ihrer Tour durch UK, Deutschland und die Niederlande zu supporten.

THE RESURRECTION TOUR

23.01 Birmingham – O2 Academy UK

24.01 Manchester – 02 Academy UK

25.01 Glasgow – 02 Academy UK

27.01 London – Brixton Academy UK

29.01 Köln – Palladium DE

30.01 Tilburg – O13 NL

Erst im September letzten Jahres hat die Band ihr Zweitlingswerk Dethroned von den Leinen gelassen und sind mit ihren deutschen Kollegen von Caliban für zahlreiche Shows durch die europäischen Lande gepilgert. Doch trotz eines gefüllten Terminkalenders versiegt die Inspiration des Sextetts aus Essen niemals und so arbeitet die Band bereits an ihrem dritten Studioalbum, das 2018 erscheinen soll.

Wer die Jungs mit ihrem aktuellen Set jedoch noch einmal live sehen möchte, hat in den kommenden Wochen noch die Möglichkeit, To The Rats And Wolves gemeinsam mit ihren Labelkollegen Any Given Day live und in Farbe auf den Bühnen von Deutschland und der Schweiz zu erleben – denn dort warten bereits die ersten exklusiven Überraschungen auf die loyalen Fans:

Any Given Day vs. To The Rats And Wolves

06.12.17 Germany Karlsruhe Die Stadtmitte

07.12.17 Switzerland Zürich Dynamo Werk 21

08.12.17 Germany München Backstage

09.12.17 Germany Bochum Zeche

15.12.17 Germany Bremen Tower (SOLD OUT!)

16.12.17 Germany Osnabrueck Bastard Club (SOLD OUT!)

17.12.17 Germany Schweinfurt Stattbahnhof

Dethroned kann als CD-Digi und exklusives limitiertes NB-Bundle mit ID-Bracelet hier bestellt werden.

Holt euch die digitale Version von Dethroned via: iTunes, Amazon mp3, Google Play, Nuclear Blast Flac, Spotify

Dethroned Tracklist:

01. Riot

02. The Game

03. Starting All Over

04. Dethroned

05. Knights of Decay

06. Prototype

07. Anti – Heroes

08. Outbreak

09. The Abyss

10. Love At First Bite

11. Dressed In Black

Bonus:

12. Endless Fall

13. Devil Without Horns

Das Cover-Artwork von Dethroned stammt vom Künstler Moody Design aus Berlin.

To The Rats And Wolves‚ Debütalbum Neverland kann hier bestellt werden.

Kommentare

Kommentare