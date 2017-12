Die italienischen Symphonic Metal-Legende Rhapsody befinden sich derzeit auf großer 20th Anniversary Farewell Tour. Im Februar und März werden sie als Teil dieser endlich auch die europäischen Clubbühnen entern. Für diesen Tourabschnitt können sie heute die beiden Supportbands bekanntgeben. Die Abende eröffnen werden die Rumänen von Scarlet Aura. Als Direktsupport werden keine Geringeren als die aufstrebenden Heavy Metaler Beast In Black mit an Bord sein, die ihr kürzlich veröffentlichtes Debütalbum Berserker vorstellen werden. Diese Tour gilt es nicht zu verpassen!

Beast In Black kommentieren:

„Wir können es kaum in Worte fassen, was für eine große Ehre es ist, Rhapsody auf deren 20th Anniversary Farewell Tour zu begleiten! Sie sind die Pioniere des Symphonic Power Metal und haben eine ganze Generation beeinflusst. Diese Band zu supporten, wird ein großes Abenteuer für uns!“

Rhapsody

20th Anniversary Farewell Tour – Europa

w/ Beast In Black , Scarlet Aura

17.02. I Bologna – Zona Roveri

18.02. I Treviso – New Age

19.02. I Rom – Orion

20.02. I Mailand – Alcatraz

21.02. D Freiburg – Crash

23.02. NL Eindhoven – Effenaar

24.02. B Antwerpen – Trix

26.02. UK London – Islington Academy

28.02. NL Leeuwarden – Neushoorn

01.03. D Bochum – Zeche

02.03. D Hamburg – Grünspan

04.03. S Stockholm – Fryshuset

06.03. PL Warschau – Proxima

08.03. H Budapest – Barbra Negra Club

09.03. CZ Zlín – Masters of Rock Café

10.03. SK Zvolen – Rates Sports Hall

11.03. D Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

13.03. D München – Backstage

14.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

15.03. CH Pratteln – Z7

16.03. F Paris – Trabendo

17.03. F Toulouse – Metronum

18.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. E Madrid – La Riviera

Weitere Rhapsody-Termine:

20th Anniversary Farewell Tour – Latin America Leg 2

07.01. BR São Paulo – Tom Brasil

08.01. PY Asunción – Teatro Guaraní

10.01. RA Salta – Teatro del Huerto

11.01. RA Buenos Aires – Groove

13.01. BOL La Paz – Teatro Al Aire Libre

14.01. PE Lima – Teatro de la Uni

16.01. RCH Santiago – Teatro Caupolican

18.01. ES San Salvador – Cifco

19.01. HN Tegucigalpa – Hotel Marriott

20.01. CR San Jose – Pepper Club

21.01. CO Bogotá – Metal Millenium

23.01. CO Medellín – Teatro Universidad de Medellin

24.01. CO Cali – Teatro Jorge Isaacs

26.01. MEX Chihuahua – Expo Chihuahua

27.01. MEX Monterrey – Café Iguana

28.01. MEX Merida – Mambocafé

30.01. MEX Mexico City – Circo Volador

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

Schaut Euch hier den Aftermovie ihres ersten Lateinamerika-Tourabschnitts an:

Rhapsody bestehen derzeit aus Fabio Lione (Gesang), Luca Turilli (Gitarre), Dominique Leurquin (Gitarre), Patrice Guers (Bass) und Alex Holzwarth (Schlagzeug).

Rhapsody sind vor Kurzem auf europäischen Festivals wie dem Graspop Metal Meeting, dem Sweden Rock Festival und dem Leyendas del Rock aufgetreten, wobei sie eine Setlist voller Klassiker wie Emerald Sword, Land Of Immortals, Dawn Of Victory, Lamento Eroico, Holy Thunderforce und vielen mehr gespielt haben.

Rhapsodys Einflüsse reichen von den epischsten Orchestralsoundtracks über klassische Komponisten, wie Vivaldi, Bach, Beethoven und Paganini, bis hin zu Renaissance- und Folkmusik. Diese Elemente haben Rhapsody zu einer einzigartigen Band in der Welt des Metal gemacht, deren Magie ihnen Fans in aller Welt beschert und viele andere Bands inspiriert hat.

