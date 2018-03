Gerade erst ist Avon’s Dave’s Dungeon erschienen, schon gehen die famosen Stoner-Punker auf Tour durch Europa!!

Tourdaten:

02.05.2018 SP San Sebastian-Dabadaba

03.05.2018 SP Barcelona-Rocksound

04.05.2018 SP Orihuiela-La Gramola

05.05.2018 SP Madrid-TBA

06.05.2018 SP Santiago de Compostela-La Iguana

07.05.2018 SP Gijón-Sala Memphis

08.05.2018 SP Bilbao TBA

09.05.2018 TBA

10.05.2018 FR Montpellier-Black Sheep

11.05.2018 CH Zurich-Minirock

12.05.2018 CH Muotathal-Earl Music Club

13.05.2018 IT Castel D’Ario-Hostaria

14.05.2018 IT Zerobranco-Altroquando

15.05.2018 IT Torino-Blah Blah

16.05.2018 IT Roma-Let It Beer

17.05.2018 IT Pescara-Scumm

18.05.2018 IT Parma-Titty Twister

19.05.2018 IT Bergamo-Joe Koala

20.05.2018 ***LOOKING FOR SHOW****

21.05.2018 DE Munster-Rare Guitar

22.05.2018 ***LOOKING FOR SHOW****

23.05.2018 DE Koln-Lime

24.05.2018 DE Mannheim-7er Club

25.05.2018 CH Kreuzlingen-Horst

26.05.2018 DE Frankfurt-Feinstaub

Avon sind ein kalifornisches Rocktrio um den nicht gerade unbekannten Alfredo Hernandez (Ex-Kyuss / –Queens Of The Stone Age, –Mondo Generator, –Persona Non Grata).

Der Trommler ist auf einigen der besten Desert-Rock-Alben aller Zeiten zu hören, darunter neben The Circus Leaves Town von Kyuss und dem selbstbetitelten Queens-Of-The-Stone-Age-Debüt noch diverse Desert Sessions von Josh Homme.

Sänger / Gitarrist James Childs hat schon mit einer illustren Mischung von Musikern gearbeitet, darunter Portisheads Geoff Barrow und Motörheads Philthy Animal Taylor und schreibt zudem Film- und TV-Musik, z.B. für Disneys coole Kultserie Kick Buttowski.

Er stammt übrigens aus dem englischen County Avon.

Bassist Charles Pasarell hat mit John Garcia kollaboriert, tourte mit Volbeat und Kyuss Lives und rundet somit ein erfahrenes, hochkreatives Trio ab.

Jetzt liegt mit Dave´s Dungeon das bockstarke neue Album vor.

