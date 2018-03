Das komplette Acid Cream Album von Killer Boogie wurde kürzlich im Pre-Listening von den Kollegen von Rockblog.Bluesspot vorgestellt:

https://rockblogbluesspot.com/2018/03/06/killer-boogie-acid-cream-pre-listening/#more-27704

Offiziell wird das Album am 09.03. via Heavy Psych / Cargo released. Wer es also nicht abwarten kann, klickt auf den Link 🙂

Killer Boogie sind ein Vehikel von Heavy-Psych-Boss Gabriele Fiori.

Das Motto ist klar: Fuzz, Fuzz, Fuzz!!!

Die Typen sind Meister im Seventies-Riff-Making und –Worshipping.

Retro´n´Roll mit Blues-Frequenzen und psychedelischem Überbau.

Das Debüt Detroit (ja, der Titel war bereits ein Hinweis auf diverse Band-Wurzeln) bekam mehr, ähem, Feedback als die Band je gedacht hätte.

Neben sehr schicken Reviews spielte man in Berlin auf dem Desert Fest.

Nach diversen Splits mit nicht minder feinen Truppen wie Golden Grass, Banquet und Wild Eyes gibt´s jetzt endlich Nachschlag:

Acid Cream zeigt Killer Boogie als Power-RetroFuzzRiffProtoPunkAcidBlues-Trio, das liebend gern auf antiquarischen Fuzz-Pedals herumtrampelt, catchy Old-School-Riffs im Akkord raushaut und beim Hören schönste Erinnerungen an Blue Cheer, The Stooges, Cream, MC5 und Cactus herauskitzelt.

