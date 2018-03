„Tankard + Support am 16.03.2018 im 19 Rue Des Jardins, Colmar (Vorbericht)“

Eventname: Tankard @ Le Grillen

Headliner: Tankard

Vorband(s): Black Hole und Haeredium

Ort: 19 Rue Des Jardins, Colmar

Datum: 16.03.2018

Kosten: 21,80 €

Genre: Thrash Metal

Tickets: http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Hard-rock-Metal-TANKARD-G2F7V.htm#/disponibilite/66874cfec0a82814d5651b8621363964/normale

Veranstalter: Sono Light & Ahing

Link: https://www.facebook.com/events/1589168844446674/

Tankard gehören mit Kreator, Destruction und Sodom zu den The Big Four of German Thrash Metal. Genau wie die anderen Bands sind Tankard nicht mehr die Jüngsten in diesem Genre. Genauer: Die Formation hat letztes Jahr ihr 35-jähriges Bestehen gefeiert. Apropos feiern: Das Genre von Tankard wird auch oft scherzhaft als Alcoholic Thrash bezeichnet. Die deutsche Übersetzung ihres Namens bedeutet Bierkrug.

Die Hessen treten am 16.03.2018 im Le Grillen in Colmar auf. Colmar liegt im Elsass und diese Region ist bekannt für ihre ausgezeichneten Weine. Im Herbst finden hier zahlreiche Weinfeste statt, hervorzuheben ist hier das Foire De Vin in Colmar. Ein Fest, bei dem nicht nur Helene-Tralala geboten wird. In der Hardrocksession, die das Fest beschließt, ist bisher (fast) alles aufgetreten, was in der Rock- und Metalszene Rang und Namen hat. Wir werden auch dieses Jahr wieder davon berichten.

Der Veranstalter Sono-Light wird für Tankard nicht nur Wein gekühlt haben. Das Elsass ist auch bekannt für gutes Bier: Fischer, Kronenbourg, Meteor. Falls dies nicht dem Geschmack von Gerre und Co. entspricht, gibt es über der „Grenze“ genügend Alternativen wie Rothaus oder Waldhaus!

Allerdings existiert die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland praktisch nicht mehr. Bis auf die Sprache, die nicht wirklich ein Hindernis ist, hat man als Deutscher nicht unbedingt das Gefühl im Ausland zu sein. Tankard erwartet im Le Grillen also ein „Heimspiel“, um einen Ausdruck aus der Welt des Fußballs zu gebrauchen. Denn nicht nur das Thema Bier spielt in den Songtexten eine Rolle, die Frankfurter Tankard haben auch für ihren Heimat-Fußballverein Eintracht Frankfurt eine Hymne geschrieben: Schwarz-Weiß Wie Schnee. Diesen Song spielten sie live 2017 beim DFB-Pokal-Finale in Berlin und bekamen deutlich mehr Zustimmung als Helene Fischer – die ausgepfiffen wurde 😉

