The Wireless Slaves Europe Tour – Don’t Try This & Support am 29.12.2017 im Exit Club, Düsseldorf

Eventname: Don’t Try This – The Wireless Slaves Europe Tour

Bands (in der Reihenfolge ihres Auftritts): Dropbear, Black Tooth Scares, Don’t Try This, Dirty d’Sire



Ort: Exit Club, Düsseldorf

Datum: 29.12.2017

Kosten: 10,00€ VK/AK

Genres: Modern Metal, Post Hardcore, Metalcore, Melodic Metalcore, Groove Metal

Besucher: ca. 60 Besucher

Veranstalter: Don’t Try This (https://www.facebook.com/DONTTRYTHISmusic/)

Link: https://www.facebook.com/events/145723266182688/

Eigentlich war mein Konzertjahr 2017 abgeschlossen, aber dann habe ich ja kurz vor Weihnachten noch das Album Wireless Slaves von Don’t Try This in unserem Reviewpool entdeckt. Als ich dann noch sah, dass die Jungs ein paar Tage später das vorletzte Konzert ihrer Wireless Slaves Europe Tour in Düsseldorf spielen, stand die Entscheidung, das noch mitzunehmen, sehr schnell. Gleich die Band kontaktiert und auch direkt eine Antwort erhalten – danke noch einmal dafür 🙂 Also auf nach Düsseldorf-Derendorf, wo der Einlass erfreulicherweise schon vor der angekündigten Zeit losgeht.

Drinnen sind die Jungs von DropBear noch beim Soundcheck, so kriege ich schon mal einen ersten Eindruck, denn die Oberhausener kenne ich bislang nicht. Sehr pünktlich betreten die dann wort- und grußlos wieder die Bühne und legen los. Nach dem ersten Song ergreift dann aber Marius das Wort. Bei DropBear war es ähnlich wie bei mir, die hatten nämlich eigentlich schon im Oktober das letzte Konzert für 2017 gespielt, wurden dann aber doch noch eingeladen, heute hier den Abend zu eröffnen, was sie natürlich sehr gern tun. Aber die Zeit ist knapp, also gleich weiter im Programm. Mich erinnern die mächtig vor sich hin groovenden Tracks streckenweise ein wenig an Metallica, aber zwischen denen und DropBear liegen natürlich Welten 😉 Trotzdem haben natürlich auch DropBear ihre Fans, die vor der Bühne stehen und jeden Song von der ersten bis zur letzten Silbe lautstark mitsingen.

Nach dem so genannten „local support“ kommt dann die erste der Bands, die Don’t Try This schon auf der ganzen Tour begleitet hat: Black Tooth Scares aus Leipzig. Jetzt findet nicht nur vor sondern auch auf der Bühne etwas mehr Bewegung statt, insbesondere Bassist Paddy ist nur am Bangen, und Sänger Henni gönnt sich auch die eine oder andere launige Zwischenbemerkung. Immer wieder fordert er uns dazu auf, doch mal was näher an die Bühne zu kommen, auch die „Schattengestalten“ aus den hinteren Reihen sollen doch bitte mal einige Schritte nach vorne treten. Auf den links und rechts der Bühne platzierten Bannern steht zwar „Create a killer Hard Rock trend“, aber ich würde das, was Black Tooth Scares da von der Bühne ballern, eher als Melodic Metalcore bezeichnen, und shouten kann Henni zweifelsfrei. Sehr schön auch zu sehen, dass auch Mädels wissen, wie man einen Sechssaiter locker nicht nur in der Hand hält, sondern auch spielt. Matti kann es halt! 🙂

Eigentlich ist das hier ja die Tour von Don’t Try This, aber da Dirty d’Sire heute so etwas wie ein Heimspiel haben, lassen die Dessauer den Duisburgern heute mal die Rolle der letzten Band. So besteigen jetzt also die Jungs von Don’t Try This die Bühne und legen mit einem Track los, an den ich mich aus meinem Review nicht erinnern kann. Alzheimer? Nein, es ist tatsächlich schon ein neuer Song, und wie mir Koppy nach der Show verrät, sitzen die Jungs auch schon fleißig an den Arbeiten zum neuen Album! Die Songs sind alle fertig geschrieben, bald geht es schon für die Aufnahmen ins Studio. Das anstehende Werk wird den Namen Pandora’s Box tragen, geplant ist die Veröffentlichung irgendwann Mitte des Jahres 2018. Wow, kann ich da nur sagen, und wow kann ich auch nur zur Show von Don’t Try This sagen. Obwohl das ja die vorletzte Show der Tour ist, und die Jungs in diesem Jahr auch schon vorher auf kleineren Touren unterwegs waren, bewegen sie sich auf der Bühne, wie Fische im Wasser. Und wenn ich in meinem Review noch gefragt habe, ob Carlo wirklich für alle Gesangsparts zuständig ist, wird mir hier die Antwort gegeben, denn er wandelt problemlos den schmalen Grat zwischen Shouts, Growls und Clean Vocals. Für mich sehr erstaunlich und natürlich auch schade für die Band, weil die Show von Don’t Try This wirklich klasse war, kommen nach dem letzten Song keine „Zugabe“-Rufe. Ich denke aber einfach mal, viele wollen jetzt Dirty d’Sire sehen…

Setliste Don’t Try This:

Pandora’s Box

2. Suffocation

3. The Sorrow

4. Anticipate

5. Nothing Is Like Before

6. My Burden

7. The Orgin Of Desparation

8. Stampede

9. Song 8

10. The End Of Everything

11. I Will Never Forget

Die Duisburger lassen sich dann natürlich auch nicht lange bitten. Wie Jean erklärt, ist es tatsächlich das erste Mal, das man in Düsseldorf spielt, aber das ist auch das einzig jungfräuliche an der Show von Dirty d’Sire. Apropos jungfräulich, die allererste Show haben sie Ende Oktober 2016 in Duisburg gespielt. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie abgezockt – sehr positiv gemeint! – sich die Jungs durch ihr Set spielen, weil sie es einfach können. Immer wieder wird Kontakt mit dem Publikum aufgenommen, und sei es nur durch einen Blick oder eine Geste, aber auch die direkte Ansprache fehlt nicht. So wird heute zum letzten Mal unsere Sangeskunst getestet, und auch sportlich dürfen wir uns betätigen, was sich nicht nur aufs Mitklatschen beschränkt, denn es ist auch Mithüpfen angesagt – ich komme mir vor wie ein kleines Kind in einer Hüpfburg! 😀 Mit einer EP und einem Full-Length-Album im Rücken kann man die Setliste natürlich problemlos bestücken, da darf der Titeltrack vom Album We Own The Night genauso wenig fehlen, wie das sehr gut gemachte Cover des Imany-Hits Don’t Be So Shy oder auch Not Even In Your Dreams, das bereits auf der ersten EP Hurricane veröffentlicht wurde, es aber auch auf das Album We Own The Night geschafft hatte. Und hier kommen dann auch tatsächlich die einzigen „Zugabe“-Rufe des Abends, die natürlich nicht ungehört verhallen.

Setliste Dirty d’Sire:

Hurricane Someone Home Again Can You Hear Me This Is Goodbye Dead On The Inside Bright Light You Want Me To Lose We Own The Night Better Off Alone Just A Lie Not Even In Your Dreams Don’t Be So Shy

Ich wäre nicht auf die Zahl der Besucher gekommen, die oben im Text steht, aber Koppy hat natürlich auch das im Blick. Er ist auch dafür, dass Don’t Try This aus Ostdeutschland hier im Westen ja vielleicht noch nicht so bekannt sind, sehr zufrieden mit dem Abend. Ich habe natürlich insbesondere bei Shows, die Freitags stattfinden, schon wesentlich weniger Leute vor der Bühne gesehen, aber ich hätte allen vier Bands doch noch ein paar mehr Gäste gegönnt. Alles in allem trotzdem wieder mal ein toller Abend im Underground – nein, nicht die location in Köln, die gibt es ja leider nicht mehr…

