Wenn Murray Macleod, Frontmann von The XCERTS, das neue Album seiner Band beschreibt, zeigt er die gleiche Begeisterung und Leidenschaft, mit der er die modernen, mit einer dicken Schicht 80er Heartland Rock angereicherten, Pop-Hymnen seiner Band singt. “Hold On To Your Heart” ist ein kühner Liebesbrief an eine vergangene Ära, von einem sentimentalen hoffnungslosen Romantiker verfasst.

Trotz des dunklen lyrischen Inhalts ist „Hold On To Your Heart“ musikalisch durchdrungen von einer starken Lebenslust und Entschlossenheit. „Das Album ist aus all dieser Dunkelheit entstanden, aber ich wollte dieses Gefühl des Triumphs über die Widrigkeiten einfangen. Der Titel der Platte sagt, dass wir absolut mehr wert sind als der Schmerz, den wir erleben. Ich wollte den Menschen sagen, egal wie schlecht es Euch grad geht, es wird wieder besser.“

Murray mag ganz unten gewesen sein, aber sein romantischer Optimismus richtete seinen Blick immer auf die Sterne. Songs wie Daydream, Feels Like Falling in Love, We Are Gonna Live und der Titeltrack des Albums sind mit vollem Herzen vorgetragene, aufmunternde Oden ans Leben. „Ich wollte den Zuhörer an einen bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit transportieren, genau wie Springsteen das tut“, sagt Murray.

The XCERTS kehren auf „Hold On To Your Heart“ in eine unschuldige Zeit zurück, in denen der Junge das Mädchen bekommt und glücklich bis ans Lebensende ist. Sie sehnen sich nach einer einfacheren Zeit, in der Träume zum Leben erweckt wurden. „Wir wollten einen zeitlosen, zurückgenommenen Sound“, sagt Murray. „Das Mantra im Studio war, wir wollten, dass es sich klassisch anfühlt, aber einen modernen Twist hat, was keine leichte Aufgabe ist. Wir wollen, dass die Leute die Platte hören und denken, dass alles möglich ist. Wir versuchten das Ende von (dem 1985er John Hughes Film) The Breakfast Club einzufangen. Es geht um das Gefühl, draußen sein zu wollen und das Leben zu erleben. Bleib nicht zu Hause und schau dir das Mädchen auf Facebook an, geh raus und hol Dir das Mädchen!“

Die einzige Musik, die The XCERTS jemals schreiben können, kommt direkt aus dem Herzen und zielt direkt auf den Bauch. „Ich bin jemand, der so ziemlich alles und jeden romantisiert“, gibt Murray zu, „aber ich wollte auch, dass es etwas Reines, Reales und Ehrliches ist. Wir möchten den Leuten das Gefühl geben, dass alles möglich ist, während sie diese Platte hören.“

The XCERTS sind: Murray Macleod: Vocals / Guitar, Jordan Smith: Bass, Tom Heron: Drums

24.04. Berlin, Cassiopeia

29.04. Stuttgart, Club Cann

30.04. München, Orangehouse

