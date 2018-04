Künstler : Dead Cross

Vorband : tbd.

Ort : Gloria, Köln

Datum : 16.06.2018, Einlass: 19:30 Uhr

Kosten : 37,75 EUR

Genre : Hardcore Punk, Thrash Metal, Experimental Metal

Veranstalter : Prime Entertainment

Link : https://www.facebook.com/events/679268332463780/

Dead Cross können getrost als Supergroup verstanden werden, nicht alleine durch Drummer Dave Lombardo (Ex-Slayer) und Mike Patton (Faith No More, Fantômas). 2015 innerhalb von 12 Tagen als Live-Band von erwähnter Schlagzeug-Legende, Gitarrist Mike Crain (Retox), Bassist Justin Pearson (The Locust, Head Wound City und Retox) sowie Sänger Gabe Serbian (The Locust, Head Wound City und Ex-Retox) gegründet, sollte 2016 die erste Platte der Band erscheinen. Jedoch entschied man sich, Serbian und seine Aufnahmen durch das Mastermind Mike Patton zu ersetzen, der kurzerhand auch alle Lyrics neu schrieb und separat einsang. Produziert mit Mixing-Legende Ross Robinson veröffentlichte die Band dann im August 2017 das selbstbetitelte Album über Pattons Label Ipecac Recordings und Pearsons Label Three One G.

Nun kommt das Gespann also endlich auf Europa-Tour und macht auch Halt in der Domstadt zu Köln, genauer gesagt im wunderbaren Gloria Theater, einem ehemaligen Kino mit hervorragender Akustik und Sicht. Ob der Sound bei der musikalischen Ausrichtung der Band, die einen wilde Mischung aus Hardcore Punk, Thrash und Heavy Metal spielt eine große Rolle spielt, sei dahingestellt. Dissonanz, Aggression, Energie und Spielfreude – das sind die Essenzen der Shows der Mannen, oder wie Lombardo es ausdrückt:

„Patton’s vocal range and intensity are on full blast throughout this entire album. Each song is a two-minute example of what it’s like to travel through the depths of his brain while JP, Crain and myself commandeer the vehicle. It’s jarring, aggressive and unsettling. We’re coming at you hardcore, but leaving you with a kiss.“

Tickets bekommt ihr hier.

Dead Cross – Church Of The Motherfuckers

Dead Cross – Seizure And Desist

