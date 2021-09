TheCityIsOurs: veröffentlichen neue Single / Video ‚So Sad‘ vom kommenden Album »Coma«

TheCityIsOurs veröffentlichen ihre selbstreflexive neue Single So Sad aus dem zweiten Album der Band, Coma. Das Album soll am 22. Oktober 2021 via Arising Empire erscheinen.

Alle guten Dinge müssen ein Ende haben und genau darum geht es bei So Sad. Mikey Page merkt an:

„Bei So Sad geht es also darum, sich mit der Entscheidung abzufinden, etwas zu beenden, das man für großartig hält, und die anschließenden Folgen zu verarbeiten. Das war für uns interessant, da die Texte aus zwei völlig unterschiedlichen Blickwinkeln entstanden. Wir waren immer Befürworter Musik zu machen, mit der sich Menschen auf ihre eigene Art und Weise identifizieren und daraus entnehmen, was sie brauchen. Dies war das erste Mal, dass wir diese Idee wirklich bewusst in uns selbst erforschten, um so zusammenzuarbeiten, dass beide Seiten der Geschichte erzählt wurden und die Tür für Interpretationen offen blieb vom Hörer.“

Verpasst nicht, die Band live an einem der folgenden Termine zu erleben:

Our Hollow, Our Home Europe & UK // 2021

September · UK & Ireland

14.09.21 Ireland Dublin @ The Grand Social *

15.09.21 UK Belfast @ Voodoo *

17.09.21 UK Bristol @ The Exchange

18.09.21 UK Manchester @ Academy

19.09.21 UK Glasgow @ Nice N Sleazy

20.09.21 UK Newcastle @ Think Tank

21.09.21 UK Leeds @ The Key Club

22.09.21 UK Nottingham @ The Old Salutation

23.09.21 UK Birmingham @ O2 Institute 3

24.09.21 UK London @ 229 The Venue

25.09.21 UK Exeter @ The Cavern

November · Europe

04.11.21 France Paris @ Le Klub

05.11.21 France Lyon @ Rock N Eat

06.11.21 Switzerland Aarau @ KiFF

07.11.21 Germany Cologne @ Club Volta

08.11.21 Germany Berlin @ Cassiopeia

09.11.21 Germany Frankfurt @ Das Bett

10.11.21 Germany Nuremberg @ Z-Bau

11.11.21 Germany Hannover @ Béi Chéz Heinz

12.11.21 Germany Hamburg @ Indra

13.11.21 Germany Leipzig @ Naumanns

14.11.21 Austria Vienna @ Viper Room

15.11.21 Hungary Budapest @ Dürer Kert

16.11.21 Czech Republic Prague @ Rock Cafe

17.11.21 Germany Munich @ Backstage

18.11.21 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

19.11.21 Germany Trier @ Mergener Hof

20.11.21 The Netherlands Den Bosch @ Willem Twee

21.11.21 Belgium Antwerp @ JH Kaddish

* OHOH only + Dream Awake

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album Coma könnt ihr hier nachlesen: