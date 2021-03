Thecityisours: unterschreiben bei Arising Empire & veröffentlichen neue Single

Arising Empire berichtet mit stolz, dass die fünfköpfige Melodic Metalcore Combi Thecityisours aus London als Teil der Arising Empire-Familie! Jüngst veröffentlichte die Band ihre brandneue Single Violent, zusammen mit dem dazugehörigen und beeindruckenden Musikvideo, welches von neuem Frontmann und Multitalent Oli Duncanson selbst gedreht wurde.

Schaut euch Violent nun hier an:

“We are ecstatic to have joined the Arising Empire family, amongst a roster of so many talented bands. The team at the label have been incredibly supportive of our creative vision for this record and allowed us to spread our wings to create a collection of music unlike anything we have ever attempted before. Some of our biggest influences have been associated with this great team over the years, so we are very excited to see what the future has in store.” – Mikey Page