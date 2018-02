„Johnsson führt mithilfe seiner Protagonisten alles zusammen, was er in 30 Jahren Band-Geschichte erlebt, gelernt, getestet hat. Das Symphonische, mit ergreifenden Wogen, stellt die Mehrheit. Aber auch wilde Ausbrüche haben ihren Platz, genau wie sanfte, fast intime Solomomente (…) so feinfühlig arrangiert, dass einem das Herz aufgeht. Ein bemerkenswertes Album.“ (7/7 Punkten)

METAL HAMMER (D)

„Christofer Johnsson hat mit »Beloved Antichrist« sein Lebenswerk vollendet und eine dreieinhalbstündige Rockoper kreiert, basierend auf der Geschichte „Kurze Erzählungen vom Antichrist“ von Vladimir Soloviov. Ein hochdramatisches, rundum spannendes und ambitioniertes Epos in drei Akten, das Klassik, Oper und Metal geradezu perfekt ineinander verschmelzen lässt.“

EMP (D)

„Einfach nur brillant. Und nach dem Konzert, ach was, nach der Oper, nein: Nach dem Erlebnis treffen sich die Kutten- und Anzugträger erneut (Bierkrüge stoßen mit Sektflöten an) und feiern gemeinsam eines der größten musikalischen Werke aller Zeiten.“ (5/5 Punkten)

STORMBRINGER (AT)

Es ist soweit, 15 Jahre nachdem Bandleader Christofer Johnsson das erste Mal mit dem Gedanken spielte, eine Oper zu schreiben, ist das gigantische Lebenswerk von THERION endlich erhältlich.

»Beloved Antichrist« ist eine dreistündige Oper, konzipiert für die Bühne, und basiert lose auf der russischen Novelle ‚Kurze Erzählung vom Antichrist‘, die mit Hilfe von 27 verschiedenen Gesangsrollen zum Leben erweckt wurde.

Ab heute ist das 3-CD-Album mit einer Länge von über drei Stunden offiziell erhältlich und kann hier bestellt werden:

http://nblast.de/BelovedAntichrist

Zudem verrät Christofer Johnsson heute in seinem vierten und letzten Trailer, wie er sich die Bühnenperformance dieses gigantischen Werks vorstellt und welche Optionen er für die Livedarbietung eines solchen Events sieht:

Hier könnt Ihr in vier der 46 Songs vorab reinhören und weitere Infos zum Songwriting und der Geschichte der Oper bekommen:

‚Theme Of Antichrist‚ Musikvideo:

‚Bring Her Home‘ Trackvideo:

‚Night Reborn‘ Lyricvideo:

‚Temple Of New Jerusalem‘ Lyricvideo:

Trailer 1 – über die Handlung der Oper:

Trailer 2 – über die Unterschiede zu dem Roman:

Trailer 3 – über den langen Schreibprozess:

Seit letzter Woche befinden THERION sich auf großer Europatour. Seht die Symphonic Metaller auf den folgenden Daten:

THERION

w/ IMPERIAL AGE und NULL POSITIV

09.02. UK Sheffield – Corporation*

10.02. UK Belfast – Limelight*

11.02. IRL Dublin – Tivoli*

13.02. UK Bristol – The Fiddler ! Venue change !

14.02. UK Birmingham – o2 Institute*

15.02. B Kortrijk – De Kreun*

16.02. F Paris – Le Trabendo*

17.02. CH Pratteln – Z7*

18.02. F Lyon – Ninkasi Kao*

20.02. E Bilbao – Santana 27*

21.02. P Porto – Hard Club*

22.02. P Lisbon – Lisboa ao Vivo*

23.02. E Sevilla – Sala Custom*

24.02. E Madrid – Sala Mon Live*

25.02. E Barcelona – Razzmatazz 2*

27.02. F TBA**

28.02. F Marseille – Espace Julien**

01.03. I Brescia – Circolo Colony**

02.03. I Rome – Orion**

03.03. I Bologna – Zona Roveri**

04.03. SLO Ljubljana – Kino Siska**

05.03. HR Zagreb – Tvornica**

06.03. SRB Belgrade – Dom Omladine**

08.03. GR Thessaloniki – Principal Club Theater**

09.03. GR Athens – Piraeus 117 Academy**

10.03. BG Sofia – Mixtape 5**

11.03. RO Bucharest – Arenele Romane**

13.03. H Budapest – Barba Negra**

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club**

15.03. CZ Prague – Meetfactory**

16.03. PL Wroclaw – A2**

17.03. PL Warsaw – Progresja**

18.03. PL Gdansk – B90**

20.03. LT Vilnius – Rock River Club**

21.03. LV Riga – Melna Piektdiena***

22.03. EST Tallinn – Club Tapper***

23.03. FIN Helsinki – Nosturi***

24.03. FIN Jyväskylä – Luttako***

25.03. FIN Tampere – Olympia-Kortteli***

27.03. S Stockholm – Klubben***

28.03. S Gothenburg – Brewhouse***

29.03. D Bremen – Tivoli****

30.03. D Berlin – Bi-Nuu****

31.03. D Flensburg – Roxy****

01.04. D Cologne – Jungle****

03.04. D Munich – Backstage****

04.04. F Charmes – Rock ‘n‘ Roll Stage****

05.04. D Jena – F-Haus****

06.04. B Bomal-Sur-Ourthe- Durbuy Rock****

07.04. NL Tilburg – 013****

*w/ MIDNIGHT ETERNAL

**w/ THE DEVIL

***w/ ENEMY OF REALITY

****w/ ACYL

10.04. IL Tel Aviv – Barby Club

12.04. RUS Moscow – GlavClub Green Concert

13.04. RUS St. Petersburg – Zal Ozhidaniya

15.04. UA Kiev – Bel Étage

Kommentare

