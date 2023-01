These Beasts: veröffentlichen erste Single „Code Name“ und Details zum bevorstehenden neuen Album „Cares, Wills, Wants“

These Beasts veröffentlichen jetzt den Track Code Name als erste Single aus ihrem kommenden neuen Album Cares, Wills, Wants. Das Debütalbum des Noise Rock-Trios aus Chicago soll am 21. April 2023 erscheinen.

Der Track Code Name ist ab sofort unter diesem Link zur Veröffentlichung verfügbar:

These Beasts kommentieren: „Der Eröffnungstrack und die erste Single Code Name unseres kommenden Albums war auch der erste Song, den wir geschrieben haben, als wir mit der Arbeit an neuem Material begannen“, erklärt Gitarrist und Sänger Chris Roo im Namen des Trios. „Der Text handelt von der Heuchelei, die um uns herum immer alltäglicher zu werden scheint.“

„Friends will be friends“, sang der legendäre Queen-Frontmann Freddy Mercury und fügte hinzu: „When you’re in need of love they give you care and attention“ und „When you’re through with life and all hope is lost“. Diese Worte treffen auch auf These Beasts aus Chicago zu.

Das Sludge Noise Rock-Trio befand sich während der Entstehung seines Debütalbums Cares, Wills, Wants in einer schwierigen Situation. Die Lockdowns, die die Stadt und den Proberaum der Band in eine Art Geisterstadt verwandelten, gepaart mit dem Verlust von Freunden und Familie, führten zu einer Flut mächtiger und dunkler Emotionen, die unweigerlich ihren Weg in die Texte und Musik von Cares, Wills, Wants fanden.

Mit Cares, Wills, Wants liefern These Beasts das wuchtige Debütalbum, auf das ihre stetig wachsende Fangemeinde nach den vielversprechenden ersten beiden EPs Salvor (2016) und These Beasts (2019) gewartet hat. Gegründet von drei Freunden in Chicago, der Art von etwas albernen Jungs, die man in jeder Bar oder Bowlingbahn in der windigen Stadt antreffen könnte, war es ihre gemeinsame Liebe zu harter und lauter Gitarrenmusik und die Inspiration von Acts wie den lokalen Helden The Jesus Lizard, die sie von anderen abhob und sie fest zusammenschweißte.

Sänger und Gitarrist Chris Roo und Schlagzeuger Keith Anderson hatten sich bereits zusammengetan, um Musik zu machen, als Bassist und Sänger Todd Fabian nach Chicago zog. Er entpuppte sich bald als das fehlende Bindeglied, sowohl auf persönlicher als auch auf musikalischer Ebene, und aus dieser Freundschaft entstand 2015 These Beasts.

Das Trio begann lokal zu spielen und erwarb sich schnell einen Ruf als heftiger Live-Act, der sie quer durch die Vereinigten Staaten führte und ihnen einen Platz auf dem renommierten Day of Doom Fest in New York einbrachte. Mit Cares, Wills, Wants wollen These Beasts ihre Eroberung des amerikanischen Kontinents fortsetzen, haben aber auch die Absicht, den Sprung über den großen Teich zu wagen.

Cares, Wills, Wants ist eine emotionale Achterbahnfahrt in der cleveren Verkleidung eines sludgigen Noise Rock-Albums. These Beasts laden alle ihre Freunde, alte und neue, ein, sich ihrer kathartischen Erfahrung anzuschließen und die Heilung durch harte Musik mit Hirn zu beginnen. Lasst diese Platte brüllen!

Die Tracklist zu Cares, Wills, Wants findet ihr in unserem Release-Kalender:

Line-Up:

Chris Roo – Gesang, Gitarre

Todd Fabian – Gesang, Bass

Keith Anderson – Schlagzeug

Gastmusiker:

Dallas Thomas – Gitarre bei Southpaw

Recording: Sanford Parker von Electrical Audio, Hypercube, USA

Mix: Sanford Parker von Hypercube

Mastering: Collin Jordan von The Boiler Room, USA

Artwork: Alla Ya

Layout: Keith Anderson

Shop: http://lnk.spkr.media/these-beasts-cares-wills-wants

Cares, Wills, Wants – verfügbare Formate:

– grünes Vinyl

– rosa marmoriertes Vinyl

– Digisleeve CD

These Beasts online:

www.thesebeasts.com

www.facebook.com/thesebeasts

www.instagram.com/thesebeastschi