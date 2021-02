Thunder: planen unterhaltsamen digitalen TV Abend

Kurz nach der Veröffentlichung des für den 12.03. geplanten Albums All The Right Noises, werden Thunder am 13.03. einen unterhaltsamen digitalen TV Abend veranstalten, bei dem sie nicht nur einige Songs live vorstellen, sondern auch Fanfragen beantworten.

Tickets gibt es hier: https://thunderband.lnk.to/TVspecialPR

Mit ihrem neuen Album kehren Thunder zu ihrem liebgewonnenen Vollgas-Sound zurück, mit dem sich die Formation in den vergangenen 30 Jahren an die Spitze des britischen Rock katapultiert hat. Ein Erfolg, der grundlegend auf der lebenslangen Freundschaft des Sängers Danny Bowes und des Songwriting-Genies und Gitarristen Luke Morley basiert.

All The Right Noises stellt eine intensive Mischung aus verboten guten Rock-Songs dar, mit denen Thunder erneut ihren absoluten Ausnahmestatus als die ultimative Nr. 1-Band des Landes behaupten. Aufgenommen in den Monaten vor dem ersten Covid19-Lockdown war die Veröffentlichung ursprünglich für September 2020 geplant. Dennoch ist das neue Material von einer unglaublichen Aktualität der völlig neuen Herausforderungen geprägt, mit denen wir heute in dieser neuen Welt konfrontiert sind.

Quelle: Starkult Promotion