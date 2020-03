Till Lindemann: wird Zirkusdirektor im Flic Flac

Das Allround-Talent Till Lindemann ist Musiker, Frontmann, Solokünstler, Sänger, Schlagzeuger, Dichter, Schauspieler, Pyrotechniker, bildender Künstler und jetzt wird er Zirkusdirektor! Der 57-Jährige ist zunächst jedem als Frontmann und Sänger der brachialen Berliner NDH Rocker Rammstein bekannt, doch der geborene Leipziger hat viele Gesichter. Ein weiteres davon zeigt er nun ab Herbst 2020, denn Lindemann hat sich ein weiteres Betätigungsfeld als Gelddruckmaschine zugelegt, Zirkusdirektor. Gemeinsam mit dem Zirkus Flic Flac entwickelte Lindemann nun die neue Show The Great Comedian Freakshow, welche im Oktober dieses Jahres Premiere feiern soll.

„Für die neue Show haben wir uns Rammstein Frontmann Till Lindemann als Grand Crèateur ins Team geholt“, heißt es auf der offiziellen Homepage. Unterstützt durch seine verdorbene Heiligkeit wird das Spektakel 2.0 zur Greatest Comedian Freakshow ever.

Wenn der Name Lindemann fällt, überrascht es nicht wirklich, dass es hier um extrem ausgefallene Unterhaltung und nackte Provokation gehen soll. Sofern man hier tatsächlich von Anspruch reden kann, dann soll es folgender sein: Euch mit den ausgefallensten Delikatessen der Comedyszene zu verwöhnen. Es wird eine sehr spezielle Show versprochen, „eine Mischung aus Comedy, Provokation und Kuriositätenschau, ein Abend der ganz besonderen Art. Noch ausgefallener, noch radikaler, noch schockierender!“, erklärt der Zirkus.

Das hört sich doch vielversprechend an und ganz offenbar scheint das Programm Lindemann auf den Leib geschrieben zu sein, denn wie sonst, wenn nicht mit ausgefallen, radikal und schockierend, soll man denn Rammstein Frontmann beschreiben. Und auch der folgende Satz: „Freaks zeigt mit Charme und Schamlosigkeit, dass das Anstößige nur im Auge des Betrachters liegt“, passt zum Gesamtkunstwerk Lindemann, wie die berüchtigte Faust aufs Auge.

Wer sich mit dem Gesamtwerk Till Lindemann ein wenig näher beschäftigt, der ist sicherlich nicht wirklich überrascht, dass der Zutritt zur The Greatest Comedian Freakshow erst ab 18 Jahren möglich ist.

An insgesamt 21 Abenden wird die Freak Out Or Freak Off! Show im Berliner Admiralspalast zu sehen sein, erstmals am 28. Oktober 2020. Ob es danach weitere Termine in anderen Städten geben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 29,- € (bzw. 24,- € mit Ermäßigung) und 69,- €, (bzw. 64,- € mit Ermäßigung)

