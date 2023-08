Time For Metal und der Schlachthof in Wiesbaden gratulieren Sebastian aus Kassel zu einmal zwei Tickets für das Heaven Shall Burn und Trivium Konzert am 16.08.2023 im Schlachthof in Wiesbaden.

Ort: Schlachthof in Wiesbaden

Datum: 16.08.2023

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

VVK: 54,90€

Bands: Heaven Shall Burn, Trivium und Shadow Of Intent

Tickets unter: https://schlachthof-wiesbaden.reservix.de/p/reservix/event/2093875