Time For Metal: Wacken Open Air 2019 der Bericht angepasst

In den letzten Jahren wurde der Bericht zum Wacken Open Air (hier) von Jahr zu Jahr gefühlt immer länger. Hier war es nachvollziehbar, dass einige Leser trotz der Qualität des Berichts durch die Länge ein wenig abgeschreckt wurden.

Um dies zu verbessern, haben wir besonders große Parts aus dem Artikel rausgezogen und in eigene Unterberichte verpackt. So könnt ihr euch beliebig das anschauen, was euch wirklich interessiert.

Zur Berichtstruktur:

Viel Spaß beim Lesen

Kommentare

Kommentare