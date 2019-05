Tiny Moving Parts: das Rock-Trio aus Minnesota bestätigt weitere Headline-Shows

Mit Tiny Moving Parts kommt erneut eine Band auf Deutschlandtour, die zu den aufstrebenden Protagonisten einer neuen Generation gehört, die sich nicht auf eine musikalische Richtung festlegen lassen. Denn ihr emotionaler Rock verbindet auf aufregende Weise Spuren von Post-Hardcore mit Pop Punk. Das Trio selbst nennt so unterschiedliche Vorbilder wie Thursday, Tera Melos, MewithoutYou, The Fall Of Troy, Circle Takes The Square und Blink 182.

Aber nicht nur musikalisch sind die drei Musiker miteinander verbandelt: Die Brüder William (dr) und Matthew Chevalier (b) spielen schon seit der High School mit ihrem Cousin Dylan Mattheisen (g, v) zusammen. 2008 veröffentlichen sie ihr erstes Album Waves Rise, Waves Recede, The Ocean Is Full Of Waves in Eigenregie undAlbum Nummer 2 kommt schließlich am 19. Juni 2010 auf den Markt und heißt Moving To Antarctica. Auch dies geschieht in Eigenverantwortlichkeit ohne die Hilfe und Unterstützung eines Labels. Aber schon das dritte Werk This Couch Is Long & Full Of Friendship wird durch Kind of Like Records am 9. Juli 2013 vertrieben. Es folgt eine Tour in den USA mit The Front Bottoms, Frameworks und Hostage Calm. Im März 2014 sind Tiny Moving Parts mit den Arnacho-Art-Punks Japanther unterwegs. Dadurch werden Triple Crown Records auf sie aufmerksam und bieten ihnen einen Plattenvertrag an. Am 9. September 2014 erscheint mit Pleasant Living das vierte Album. Die Tour mit den Pop Punkern von State Champs im Juli und August zuvor läuft unter dem Motto The Shot Boys Of Summer Tour. Im Mai 2016 folgt dann mit Celebrate das fünfte Album und im Januar 2019 das aktuelle Album Swell!

Seitdem geht es für Tiny Moving Parts immer weiter voraus und geradeaus. Und so führt es sie nach mehr als einem Jahr wieder in deutsche Gefilde. Der Oktober wird heiß!

Weitere Informationen unter

www.meltbooking.com

facebook.com/tinymovingparts

tinymovingparts.com/

meltbooking.com/artist/tiny-moving-parts/

Tiny Moving Parts

with Microwave & Lizzy Farrall

03.10.2019 – Köln – Luxor

04.10.2019 – Hamburg – Uebel & Gefährlich

05.10.2019 – Leipzig – Felsenkeller

06.10.2019 – Berlin – Bi Nuu

08.10.2019 – München – Feierwerk (Hansa 39)

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 31.05.19 ab 11 Uhr!

Tickets sind unter www.tixforgigs.com und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

