To Kill Achilles: veröffentlichen neue Single & Video „Luna et Altum“ vom kommenden Album „Something To Remember Me By“

To Kill Achilles, aus Dundee, Schottland, startete mit Stolz den Pre-Order für ihr brandneues, kommendes Album Something To Remember Me By , das am 5. Februar 2021 via Arising Empire erhältlich sein wird!

Durch die lyrische Inspiration aus persönlichen Lebenserfahrungen und den musikalischen Einfluss einer Vielzahl alternativer Genres konnten sie ein Kunstwerk schaffen, das die Botschaft der Band vollständig widerspiegelt: “We only exist when we exist together”.

Um auszudrücken, worum es bei dieser starken und sehr persönlichen Platte geht, veröffentlichte die Band heute die brandneue Single Luna Et Altum.

Quelle: Arising Empire