Torus: sprengen die Fesseln der emotionalen Manipulation mit ihrer neuen Single ‚Into The Clear‘

Die 3-köpfige Band Torus aus Milton Keynes kehrt zurück und verbindet die Eindringlichkeit ihrer übersteuerten Riffs mit einer nur allzu bekannten Geschichte über die mentale Gefangenschaft von Teenagern in dem neuen Song Into The Clear.

„Into The Clear is about feeling drained and allowing yourself to consistently fall into the trap of being manipulated by someone you deeply care for.“ – Torus

Das Video zu Into The Clear (wieder einmal selbst produziert von Bassist Harry Quinn) ist ein rauer Blick auf das Leben „On The Road“ und zeigt die elektrische Live-Performance der Band. „Kein Budget, kein Plan, kein Problem“ ist sehr passend für die Torus-DNA!

„All you need to make a music video is a couple of phones, a clip-on fisheye lens, a rehearsal space and a pub. Mix it all together with a bit of film grain and there ya go, sorted”, scherzt Harry.

Nach dem im vergangenen Monat veröffentlichten Avalanche, das sich sofort als Torus‘ beliebtester Song erwies (über 200K Streams und 100K monatliche Hörer auf Spotify), setzt die Band ihre aufkeimende Zusammenarbeit mit dem bekannten Produzenten Thomas Mitchener (Frank Carter / Gallows, The Damned, Wargasm, Noahfinnce) und dem Mastering Engineer Grant Berry (All Time Low, Hot Milk, Busted) fort.