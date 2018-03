Nach mehr als drei Jahren, vielen Hindernissen, Höhen und Tiefen ist es nun endlich soweit: Es gibt neuen toRyse-Stoff! Der dazu veröffentlichte Teaser gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns künftig von den Nürnbergern erwarten wird –und das wird es in sich haben!

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, erscheint die neue Scheibe namens „Erased“ mit insgesamt fünf Songs am 18.05.2018. Sie wird auf allen bekannten Kanälen (Amazon, iTunes, Spotify, …) erhältlich sein. Und um ihre Rückkehr perfekt zu machen, werden sie am gleichen Tag in der „Luise –The Cultfactory“ in Nürnberg den zugehörigen Release-Gig feiern – man darf sich also auf eine ordentliche Abriss-Party mit hochkarätigem Support einstellen! toRyse versprechen außerdem, bereits in Kürze einen weiteren Einblick in ihre EP zu geben, aber nicht nur für den Hörkanal. Weitere Infos folgend bald.

Facebook: https://www.facebook.com/toRyseBand/

Kommentare

Kommentare